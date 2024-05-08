Сколько земель уже разминировали (инфографика) — Finance.ua

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Сколько земель уже разминировали (инфографика)

Казна и Политика
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Сколько земель уже разминировали (инфографика)
Сколько земель уже разминировали (инфографика)
С начала года правительственные и неправительственные операторы противоминной деятельности обследовали более 115 тыс. га земель сельхозназначения, из которых возвращено в хозяйственную эксплуатацию 108 тыс. га.
Об этом сообщила Первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Юлия Свириденко. Таковы данные областных военных администраций.
Сколько земель уже разминировали (инфографика)
«В апреле пиротехнические подразделения обследовали около 35 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. В целом же с начала года — более 115 тыс. га. Из них 108 тыс. га по состоянию на начало мая возвращено аграриям для хозяйственной эксплуатации. Темпы обследования превышают прошлогодние. Если в 2023 году в среднем за месяц пиротехники обследовали 22,8 тыс. га сельхозугодий, то по итогам четырех месяцев 2024 года мы вышли на среднюю цифру в 28,75 тысячи гектаров ежемесячно. И учитывая масштаб потенциального загрязнения территорий, работаем над усилением возможностей операторов, привлечением современных технологий и внедрением новых решений в сфере противоминной деятельности», — отметила Юлия Свириденко.
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Как подчеркнула Первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики, приоритет Правительства в этой сфере — это также развитие отечественного производства техники и оборудования для разминирования и локализация зарубежных технологий в Украине.
«Это не только вклад в гуманитарное разминирование, но и развитие экономики, ведь производство техники в Украине — это рабочие места и налоги в государственный бюджет, благодаря которым мы можем финансировать наш сектор безопасности и обороны. Именно развитие отечественного производства — ключевая составляющая политики „Сделано в Украине“ и безоговорочный приоритет правительства», — отметила Юлия Свириденко.
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По словам Первого вице-премьер-министра Украины — Министра экономики, ускорению очистки сельхозземель будет способствовать открытие рынка гумразминирования. В этом году, напомнила Юлия Свириденко, на компенсации аграриям, которые будут покупать на рынке услуги по разминированию, выделено 3 млрд грн.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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