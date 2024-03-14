Где самая дешевая земля в Украине: цены за гектар — Finance.ua

Где самая дешевая земля в Украине: цены за гектар Сегодня 19:46 — Аграрный рынок

Где самая дешевая земля в Украине: цены за гектар

В 2023 году в Украине было реализовано 114,13 тыс. га земельных участков сельскохозяйственного назначения, на которые до 2021 года распространялся мораторий.

Об этом во время публичного отчета об итогах работы Госгеокадастра за 2023 год сообщил и.о. главы ведомства Дмитрий Макаренко.

Несмотря на то, что после открытия в 2021 году рынок земли функционирует в условиях полномасштабного вторжения, он демонстрирует положительную динамику. И показатели в прошлом году превысили показатели 2021-го. Так, общая площадь отчужденных в прошлом году земельных участков, на которые распространялся мораторий, составила 114,13 тыс. га. Средняя стоимость за 1 га была равна 38,8 тыс. грн", — сказал Макаренко.

Согласно обнародованным данным, среди регионов по объемам реализуемых участков сельхозназначения лидируют Днепропетровская (14,14 тыс. га), Полтавская (11,88 тыс. га) и Кировоградская (9,46 тыс. га) области.

Меньше всего участков было продано в Волынской области — 360 га.

В целом, начиная с 1 июля 2021 года, на начало марта 2024 года в Украине было отчуждено почти 267 тыс. участков общей площадью 585,9 тыс. га.

Среди положительных факторов Макаренко называет постепенный рост стоимости земли в Украине.

«Он несущественный, однако с июля 2021 года средняя цена за гектар уже увеличилась с 36 тыс. грн до 38,8 тыс. грн на конец прошлого года. А с учетом января-февраля 2024 года, когда на рынок допустили юридические лица, стоимость гектара еще выросла и составляет уже более 39 тыс. грн», — добавил Макаренко.

Он также подчеркнул, что в настоящее время большого разрыва между активностью физических и юридических лиц на рынке не замечено.

Читайте также: Как участнику боевых действий получить землю

«Они идут нога в ногу, даже в некоторых областях физические лица значительно опережают юридические», — отметил и. о. председателя Госгеокадастра.

По итогам 2023 года наивысший показатель средней стоимости гектара зафиксирован в Ивано-Франковской (78,3 тыс. грн), Львовской (57,9 тыс. грн) и Тернопольской (55,0 тыс. грн) областях.

В Запорожской области средняя стоимость гектара в прошлом году была самой низкой — 27,5 тыс. грн.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.