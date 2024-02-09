Рынок недвижимости: украинцы чаще покупают землю, чем жилье (инфографика) — Finance.ua

Рынок недвижимости: украинцы чаще покупают землю, чем жилье (инфографика) Сегодня 14:02 — Недвижимость

Рынок недвижимости: украинцы чаще покупают землю, чем жилье (инфографика), Фото: foreignukraines.com

В 2023 году украинцы приобрели в 1,7 раза больше недвижимости по сравнению с предыдущим годом. Однако это все еще в 1,6 раза меньше, чем до начала полномасштабного вторжения.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Сколько украинцы купили недвижимости

Отмечается, что украинцы купили в прошлом году 404 тысячи объектов недвижимости. Это все еще гораздо меньше, чем в 2021 году — 631 тысяча.

Читайте также В Украине упростили изменение целевого назначения земли

«С 2015 года до начала большой войны рынок недвижимости Украины постоянно рос. В частности, к 2021 году, когда власти открыли рынок земли, сделок по покупке жилья было значительно больше, чем земли, но именно в этот год цифры почти сравнялись. С начала полномасштабной люди стали больше вкладывать денег в землю», — говорится в сообщении.

Украинцы чаще покупают землю, чем жилье

В прошлом году земельные участки были приобретены в 1,3 раза больше, чем квартир и домов.

Количество новоприобретенного жилья превысило 172 тысячи.

Читайте также Будут ли начислять налог за землю в зоне боевых действий

«Но это все еще вдвое меньше, чем в довоенном году — 325 тысяч. Однако по сравнению с первым годом полномасштабной войны рынок недвижимости оживает: тогда украинцы купили 100 тысяч домов и квартир», — добавляют в Опендатабот.

Инфографика: Опендатабот

Количество ипотек

В ипотеку в прошлом году украинцы приобрели 10 775 квартир и домов. А на приобретение земли заключено 1127 ипотек. То есть на 9 сделок по жилью приходится только 1 на земельный участок.

Более половины ипотек на жилье в 2023 году оформили через «єОселю» — 5 855.

Инфографика: Опендатабот

Напомним, Национальный банк Украины ранее сообщал , что банки Украины в 2023 году выдали 6114 ипотечных кредитов на общую сумму 9,1 млрд грн. Объем предоставленных населению ипотечных кредитов в 2023 году по сравнению с предыдущим годом вырос почти в пять раз, а количество сделок утроилось.

Также добавим, что рынок земли в Украине — явление уникальное, ведь ни один другой не обрастал таким количеством мифов и устрашений, какими десятилетиями кормили наш народ популисты всех мастей. С 1 июля 2021 года, когда открылся рынок сельскохозяйственной земли в Украине для физических лиц. И вот, наконец, рынок заработал для юридических лиц. Что происходит на рынке сельскохозяйственной земли сегодня, читайте в статье Finance.ua:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.