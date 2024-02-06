В Украине упростили изменение целевого назначения земли — Finance.ua

В Украине упростили изменение целевого назначения земли Сегодня 16:42 — Аграрный рынок

В Украине упростили изменение целевого назначения земли

Верховная Рада Украины приняла закон № 9627 об упрощении процедуры изменения целевого назначения земли в целях экономического восстановления.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский в Facebook.

«Верховная Рада приняла инициированный мною закон № 9627 о кардинальном упрощении процедуры изменения целевого назначения земли для целей экономического восстановления», — говорится в сообщении.

Главная цель закона

Ликвидировать лишние бюрократические преграды для людей, которые хотят построить в Украине новый завод или другой промышленный или энергетический объект.

Вместо 1−3 лет получение всех необходимых разрешений будет занимать не больше 1,5 месяца.

«Также убираются возможности для чиновников регионального уровня пускать предпринимателя, который не хочет платить взятки, „по большому кругу“ сбора справок. Этого многомиллиардного рынка „благодарностей в конвертах“ больше не будет», — отметил Кисилевский.

По его словам, Украина просто не может позволить себе отпугивать промышленных инвесторов сложными и долгими процедурами и коррупцией.

«Напротив, каждый, кто умеет строить заводы, должен получить от государства максимальное содействие», — пояснил депутат.

Что изменится

«После того как президент подпишет закон и он вступит в силу, изменение целевого назначения земли будет происходить на основании заключения уполномоченного органа градостроительства и архитектуры местного совета о возможности размещения запланированного объекта. Без обязательной разработки градостроительной документации и документации по землеустройству», — рассказал Кисилевский.

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Он добавил, что уже полтора года такая упрощенная процедура действует для релоцированных предприятий, мультимодальных терминалов, портов на Дунае, жилья для ВПЛ, инженерно-коммуникационных сетей, объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. Теперь действие расширили и на объекты промышленности и энергетики.

«Упрощенная процедура будет касаться земель за пределами населенных пунктов, относительно которых еще нет разработанной градостроительной документации. Будет распространяться на перечень объектов промышленности и энергетики, определенный законом. И будет действовать на период военного положения плюс пять лет. То есть условный период восстановления», — подытожил депутат.

Эта инициатива — один из элементов Плана развития перерабатывающей промышленности в Украине.

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