Как выросли цены на землю после прихода бизнеса — эксперт Сегодня 20:00 — Личные финансы

Как выросли цены на землю после прихода бизнеса — эксперт

За первые 2 недели 2024 года юридические лица купили 73 участка совокупной площадью 233 гектара.

Об этом сообщил в Facebook аналитик Киевской школы экономики (KSE) Роман Нейтер.

«Даже при этих 73 транзакциях есть определенная особенность. При покупке подмораторных земель есть минимальная цена, равная нормативно-денежной оценке (НДО) земли. Если среди всех участков, проданных в 2024 году, медианное соотношение цены продажи к НДО составляет 1,03 — то есть цена лишь на 3% выше НДО — то среди участков, приобретенных юрлицами в 2024 году, медиана составляет 2,09. То есть цена продажи на 109% превышает минимальную цены продажи», — сказал эксперт.

Прогнозы

Как пишет Нейтер, еще рано говорить о длительном/подтвержденном эффекте. Но первые результаты свидетельствуют о том, что мы можем увидеть значительный прирост цены, связанный с доступом к рынку бывших подмораторных земель юридических лиц.

«Кстати. Я не зря говорю, что открыли доступ юридических лиц именно к бывшим подмораторным землям. Юрики и до 2024 года могли приобрести в собственность сельхозземлю. Так, с июля 2021 года и до 2024 года юридические лица приобрели в собственность 1637 участков совокупной площадью 3,2 тысячи гектаров», — резюмировал он.

Напомним, местные общины в прошлом году заработали 1,6 млрд гривен, продавая и сдавая в аренду коммунальную недвижимость и земли через онлайн-аукционы. Об этом сообщает Министерство экономики со ссылкой на ежегодный рейтинг городов от Прозорро.Продажи. По итогам 2023 ежегодный рейтинг городов Прозорро. Продажи возглавили Золотоноша Черкасской области, Балта Одесской области и Киев. Всего в рейтинг попали 26 городов, которые наиболее активно реализовывали свои активы на Прозорро. Продажи в 2023 году. Государственные онлайн-аукционы в 2023 году помогли заработать в местные бюджеты не менее 1,6 млрд гривен.

В первую пятерку городов с высокой эффективностью управления имуществом через онлайн-аукционы попали также Луцк и Лубны. Городские бюджеты заработали более 12,5 млн и почти 4,8 млн гривен соответственно от реализации коммунальных активов.

Справка Finance.ua:

В Украине 1 января 2024 года официально открыт второй этап рынка земли. Напоминаем основные нововведения, которые он предусматривает:

юридические лица получили право покупать земли сельскохозяйственного назначения,

покупать можно только частные земельные участки общей площадью не более 10 тыс. га,

продажа коммунальной и государственной земли остается запрещенной,

физические и юридические лица не могут иметь в собственности более 10 тыс. га,

иностранцы не имеют права ни продавать, ни покупать землю,

минимальная цена покупки с/х земель должна быть не ниже НДО (нормативная денежная оценка),

преимущественное право на покупку участка остается за арендаторами.

Напомним, что рынок земли был открыт 1 июля 2021 года с момента вступления в силу закона Украины № 552-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об условиях обращения земель сельскохозяйственного назначения».

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