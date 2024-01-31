Рынок земли: цены, выводы и прогнозы (инфографика) — Finance.ua

Рынок земли: цены, выводы и прогнозы (инфографика) Сегодня 21:00 — Личные финансы

Рынок земли: цены, выводы и прогнозы (инфографика)

Средневзвешенная цена на сельхозземлю в 2023 году составляла 37 тыс. грн/га, что на 13% выше показателя позапрошлого года (32,8 тыс. грн/га в 2022 г.).

В 4 кв. 2023 г. средневзвешенная цена на сельскохозяйственную землю снизилась на 2% по сравнению с предыдущим кварталом — с 38,5 тыс. грн/га до 37,7 тыс. грн/га.

Об этом говорится в обзоре КSЭ (Аналитическом обзоре земельного рынка в Украине за 4 квартал и декабрь 2023 года) Центра исследований продовольствия и землепользования при Киевской школе экономики (KSE Агроцентр).

Однако снижение цен не коснулось земель с целевым назначением «для ведения товарного сельскохозяйственного производства», которые, наоборот, подорожали с 39,1 тыс. грн/га в 3 кв. до 39,4 тыс. грн/га в 4 кв. 2023 г.

Средневзвешенная цена на сельскохозяйственную землю выросла за 2023 год на 8,3%, опередив годовые темпы инфляции в Украине (5,1% по состоянию на 01.12.2023).

Таким образом, номинальная капитализация рынка по итогам прошлого года выросла на 89,9 млрд грн.

Цены по регионам

В региональном разрезе самые высокие цены на землю в 2023 году наблюдались в:

Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Киевской и Полтавской областях.

Самые низкие цены — в областях, наиболее пострадавших от оккупации или боевых действий: Луганской, Запорожской и Херсонской. Высокие цены в западных областях.

Высокие цены в западных областях Украины, вероятно, связаны не столько с высоким качеством грунтов в этих регионах, а с наложенными ограничениями на рынке, что приводит к высоким транзакционным затратам.

Где земля приносит больше всего налогов

Среди областей по размеру поступлений общин в расчете на количество земли в лидерах находится Днепропетровская область — 747 грн налогов с гектара земли сельскохозяйственного назначения, что значительно превышает общенациональный показатель в 142 грн/га.

Кроме того, высокие поступления продемонстрировали общины западных областей, в частности, Ивано-Франковской (396 грн/га), Львовской (381 грн/га), Черновицкой (373 грн/га) и Закарпатской областей (326 грн/га).

Результаты

Как результат, по оценке KSE, экономические потери аграрного сектора составляют $40,2 млрд, что превышает совокупную добавленную стоимость сектора в рекордном 2021 году. При этом аграрии в других странах, как, например, в США и Германии, в 2022 и 2023 годах получили рекордные за последнюю декаду доходы.

Российская агрессия уже уничтожила активов в агросекторе на около $9 млрд (KSE, 2023), что составляет примерно треть всего аккумулированного капитала в секторе.

Кредиты

Иными словами, объем потенциального обеспечения кредитов в аграрном секторе снизился на треть. Таким образом, значительное ухудшение финансового положения и разрушение объектов залога существенно подрывают способность аграриев привлекать финансовые ресурсы для пополнения оборотного капитала, о долгосрочных инвестициях — и говорить нечего.

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