Будут ли начислять налог за землю в зоне боевых действий — Finance.ua
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Будут ли начислять налог за землю в зоне боевых действий

Личные финансы
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На участках, расположенных в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях рф, земельный налог не начисляется.
Об этом сообщает Главное управление Государственной налоговой службы в Киевской области.
Отмечается, что согласно п.п. 69.14 п. 69 подраздел. 10 разд. ХХ НКУ, за период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года не начисляется и не уплачивается плата за землю (земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности) за земельные участки (земельные доли (паи)), расположенные на территориях активных боевых действий или на временно оккупированных российской федерацией территориях Украины, и находятся в собственности или пользовании, в том числе на условиях аренды, физических лиц, и за период с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2022 года — в части земельных участков, находящихся в собственности или пользовании, в том числе на условиях аренды, юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.
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«Даты начала и завершения активных боевых действий или временной оккупации определяются в соответствии с данными Перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия, или временно оккупированных российской федерацией», — подчеркнули в ведомстве.
Начиная с 1 января 2023 года плата за земельные участки (земельные доли (паи)), которые расположены на территориях активных боевых действий или на территориях Украины, которые временно оккупированы рф, находящихся в Перечне территорий, на которых проходят боевые действия, не начисляется и не уплачивается плата за землю (земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности) за период с первого дня месяца, в котором определили дату начала активных боевых действий или временной оккупации на соответствующих территориях, до последнего дня месяца, котором завершились активные боевые действия или временная оккупация на соответствующей территории.
Справка Finance.ua:
По материалам:
The page
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