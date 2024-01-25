Кто имеет право не платить налог на недвижимость в 2024 году — Finance.ua

Кто имеет право не платить налог на недвижимость в 2024 году Сегодня 09:03 — Недвижимость

Кто имеет право не платить налог на недвижимость в 2024 году

Налог на недвижимость в Украине — это обязательный платеж, который владельцы недвижимого имущества обязаны платить в бюджет. Однако некоторым категориям граждан платить этот налог не нужно, рассказывают эксперты портала Flombu

Как известно, в 2024 году налог на недвижимость нужно уплатить за отчетный 2023 год. Налог начисляется на жилую недвижимость:

квартиры, если их площадь превышает 60 м 2 ,

, дома площадью от 120 м 2 .

Кто может не платить

В налогообложении недвижимости в 2024 году есть исключения. Не платить налог за «лишние квадраты» имеют право:

граждане, проживающие на территориях, где идут военные действия;

владельцы жилья, оказавшегося на временно оккупированной территории;

украинцы, чье жилье стало непригодным для проживания вследствие войны.

А также:

многодетные семьи;

одинокие матери, воспитывающие сирот или детей с инвалидностью;

участники АТО;

учебные заведения;

религиозные организации.

Пенсионеры

Если недвижимость, которой владеет пенсионер, по нормам подлежит налогообложению, такое отчисление в казну придется произвести. Возраст собственника жилья не отменяет его обязанности уплатить налог за избыточную жилую площадь. Ни льгот, ни отсрочек в погашении такого платежа для пенсионеров нет. Они платят этот налог на общих основаниях.

Справка Finance.ua:

налоговые сообщения-решения об уплате сумм налога должны направляться налогоплательщикам до 1 июля года, следующего за базовым налоговым (отчетным) периодом (годом);

после этого физлица должны уплатить налоговое обязательство по налогу в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения ;



; пример расчета налога мы давали по ссылке.

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