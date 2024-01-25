Кто имеет право не платить налог на недвижимость в 2024 году — Finance.ua
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Кто имеет право не платить налог на недвижимость в 2024 году

Недвижимость
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Кто имеет право не платить налог на недвижимость в 2024 году
Кто имеет право не платить налог на недвижимость в 2024 году
Налог на недвижимость в Украине — это обязательный платеж, который владельцы недвижимого имущества обязаны платить в бюджет. Однако некоторым категориям граждан платить этот налог не нужно, рассказывают эксперты портала Flombu.
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Как известно, в 2024 году налог на недвижимость нужно уплатить за отчетный 2023 год. Налог начисляется на жилую недвижимость:
  • квартиры, если их площадь превышает 60 м2,
  • дома площадью от 120 м2.

Кто может не платить

В налогообложении недвижимости в 2024 году есть исключения. Не платить налог за «лишние квадраты» имеют право:
  • граждане, проживающие на территориях, где идут военные действия;
  • владельцы жилья, оказавшегося на временно оккупированной территории;
  • украинцы, чье жилье стало непригодным для проживания вследствие войны.
А также:
  • многодетные семьи;
  • одинокие матери, воспитывающие сирот или детей с инвалидностью;
  • участники АТО;
  • учебные заведения;
  • религиозные организации.

Пенсионеры

Если недвижимость, которой владеет пенсионер, по нормам подлежит налогообложению, такое отчисление в казну придется произвести. Возраст собственника жилья не отменяет его обязанности уплатить налог за избыточную жилую площадь. Ни льгот, ни отсрочек в погашении такого платежа для пенсионеров нет. Они платят этот налог на общих основаниях.

Справка Finance.ua:

  • налоговые сообщения-решения об уплате сумм налога должны направляться налогоплательщикам до 1 июля года, следующего за базовым налоговым (отчетным) периодом (годом);
  • после этого физлица должны уплатить налоговое обязательство по налогу в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения;
  • пример расчета налога мы давали по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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