Кто имеет право не платить налог на недвижимость в 2024 году — Finance.ua

Кто имеет право не платить налог на недвижимость в 2024 году
Налог на недвижимость в Украине — это обязательный платеж, который владельцы недвижимого имущества обязаны платить в бюджет. Однако некоторым категориям граждан платить этот налог не нужно, рассказывают эксперты портала Flombu.
Как известно, в 2024 году налог на недвижимость нужно уплатить за отчетный 2023 год. Налог начисляется на жилую недвижимость:
- квартиры, если их площадь превышает 60 м2,
- дома площадью от 120 м2.
Кто может не платить
В налогообложении недвижимости в 2024 году есть исключения. Не платить налог за «лишние квадраты» имеют право:
- граждане, проживающие на территориях, где идут военные действия;
- владельцы жилья, оказавшегося на временно оккупированной территории;
- украинцы, чье жилье стало непригодным для проживания вследствие войны.
А также:
- многодетные семьи;
- одинокие матери, воспитывающие сирот или детей с инвалидностью;
- участники АТО;
- учебные заведения;
- религиозные организации.
Пенсионеры
Если недвижимость, которой владеет пенсионер, по нормам подлежит налогообложению, такое отчисление в казну придется произвести. Возраст собственника жилья не отменяет его обязанности уплатить налог за избыточную жилую площадь. Ни льгот, ни отсрочек в погашении такого платежа для пенсионеров нет. Они платят этот налог на общих основаниях.
Справка Finance.ua:
- налоговые сообщения-решения об уплате сумм налога должны направляться налогоплательщикам до 1 июля года, следующего за базовым налоговым (отчетным) периодом (годом);
- после этого физлица должны уплатить налоговое обязательство по налогу в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения;
- пример расчета налога мы давали по ссылке.
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