Разминирование земель: правительство запустило процедуру компенсации для фермеров — Finance.ua

Разминирование земель: правительство запустило процедуру компенсации для фермеров Сегодня 09:46 — Аграрный рынок

Разминирование земель: правительство запустило процедуру компенсации для фермеров

Кабинет Министров обновил порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для компенсаций расходов за гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения.

Решение было принято 17 мая. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Изменения в постановление предусматривают компенсации как для фермеров, земли которых уже разминированы сертифицированными операторами противоминной деятельности в период с 24 февраля 2022 по 15 апреля 2024 года, так и для фермеров, которые только планируют начать разминирование собственных с/х участков или на которых работают как арендаторы. На эти нужды в бюджете на 2024 год заложено 3 миллиарда гривен. Государство будет компенсировать 80% стоимости разминирования», — говорится в сообщении.

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Согласно постановлению, право на компенсацию за разминирование земель сельскохозяйственного назначения имеют те сельскохозяйственные производители, земли которых находятся на деоккупированной территории вне зоны боевых действий. Факт загрязнения таких участков взрывоопасными предметами должен быть подтвержден Центром противоминной деятельности по результатам нетехнического обследования, проведенного сертифицированным оператором противоминной деятельности.

Где подать заявку?

Фермеры, земли которых очистили сертифицированные операторы в период с начала широкомасштабного вторжения до 15 апреля 2024 года, уже могут подавать заявки на компенсацию стоимости разминирования.

Для этого нужно заполнить Заявку на получение компенсации и отправить ее по электронному адресу Центра гуманитарного разминирования, добавив копии документов, подтверждающих сам факт разминирования:

— договора на предоставление услуг по разминированию,

— акта предоставленных услуг,

— документа, подтверждающего осуществление расчетов за предоставленные услуги.

— договора на предоставление услуг по разминированию, — акта предоставленных услуг, — документа, подтверждающего осуществление расчетов за предоставленные услуги. Центр гуманитарного разминирования проверяет документы, формирует перечень фермеров, отвечающих требованиям, и отправляет документы на рассмотрение Комиссии при Минэкономики, принимающей финальное решение.



Те же фермеры, которые планируют разминирование земель, на которых работают, могут подавать заявки и сопроводительные документы на компенсацию через Государственный аграрный реестр. Стоимость разминирования будет определяться на открытых торгах по системе Prozorro.

Компенсация будет предоставляться только раз за один загрязненный участок.

Кто не сможет получить компенсацию

Не смогут претендовать на компенсации фермеры, против которых Украина ввела санкции, или если конечные собственники с/х товаропроизводителя являются гражданами страны-агрессора. Фермеры, находящиеся в стадии ликвидации или банкротства, а также имеющие налоговый долг, тоже не смогут получить компенсации.

Как сообщалось, саперные подразделения правительственных и неправительственных операторов в январе-марте 2024 обследовали 80,3 тыс. га земель сельхозназначения, из которых вернули в хозяйственную эксплуатацию около 74 тыс. га.

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