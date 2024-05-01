Украина планирует привлечь больше женщин к разминированию — Finance.ua

Украина планирует привлечь больше женщин к разминированию Сегодня 07:36 — Казна и Политика

Активное вовлечение женщин в участники противоминной деятельности в Украине будет способствовать повышению оперативности и эффективности этого процесса. Украина заинтересована в поддержке Канады относительно продвижения гендерно-трансформационной противоминной деятельности в Украине.

Об этом сказала первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко во время встречи с Послом Канады по делам женщин, мира и безопасности Жаклин О’Нил.

Гендерное равенство рассматривается как неотъемлемая часть политики Украины, которая базируется на принципах интеграции, инклюзивности и целостности. Это касается всех видов деятельности, в частности, и таких важных направлений, как разминирование. На данный момент в Украине уже есть заметные результаты: средний уровень привлечения женщин среди всех государственных и негосударственных операторов составляет около 30%, что соответствует повестке дня НАТО «Женщины, мир и безопасность». Мы стремимся увеличить участие женщин в деятельности операторов противоминной деятельности, поэтому для нас ценна поддержка наших канадских партнеров в этом вопросе", заметила Юлия Свириденко.

Помощь Канады на противоминную деятельность (НДС) предусматривает около 28,6 млн дол. США с 2022 года и состоит из 12 проектов, большинство из которых было реализовано в 2023 году. Также в феврале 2024 года Канада выделила средства на проекты в сфере ПМД (в рамках 28,6 млн долларов США): Гендерно-инклюзивное разминирование для устойчивого будущего в Украине, Поддержка постоянства разминирования в Украине, Программа поддержки Украины Женевского международного центра гуманитарного разминирования.

«Украина имеет ограниченные ресурсы в противоминной деятельности, нам нужно больше операторов по разминированию, больше техники, обучения саперов. Правительство рассматривает вопросы государственного финансирования частных операторов, что позволит увеличить количество таких компаний на рынке Украины, а также заинтересовать международные компании активно вовлекаться в процесс разминирования украинских земель», — отметила Юлия Свириденко.

Первый вице-премьер-министр добавила, что в контексте привлечения к профессиональному участию в противоминной деятельности необходимо уделять внимание представителям социальных категорий и групп, представляющих особый интерес государства.

Правительство нацелено обеспечить профессиональную реализацию и социальную интеграцию женщин, ветеранов и ветеранок, лиц, пострадавших от взрывоопасных предметов, и лиц с инвалидностью, через привлечение к выполнению работ в сфере противоминной деятельности.

Правительство надеется, что канадские партнеры присоединятся к созданию соответствующих программ обучения в ПМД, в частности, для женщин.

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