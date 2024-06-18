Рада поддержала освобождение от НДС и пошлины машин разминирования — Finance.ua

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Рада поддержала освобождение от НДС и пошлины машин разминирования

Казна и Политика
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Рада поддержала освобождение от НДС и пошлины машин разминирования
Рада поддержала освобождение от НДС и пошлины машин разминирования
Верховная Рада на заседании 18 июня проголосовала в первом чтении за законопроект № 11 258, который предлагает изменения в Налоговый кодекс относительно освобождения от налога на добавленную стоимость и таможенных платежей ввоза товаров для нужд производства и/или ремонта машин механизированного разминирования.
Нардеп от фракции «Голос» Ярослав Железняк сообщил, что документ за основу поддержали 308 депутатов.
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В пояснительной записке указано, что Украина из-за войны — одна из самых заминированных стран мира: почти 174 тысячи квадратных километров уже заминированы, и эта площадь будет расширяться, учитывая постоянные бои и обстрелы со стороны россии.
Украине нужны роботизированные машины разминирования, но основные производители такой техники за рубежом. Большинство составляющих таких машин тоже иностранного производства, поэтому их ввоз повышает стоимость.
Освобождение от НДС и пошлин поможет развивать производство машин разминирования в Украине и сделает этот процесс дешевле.
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Напомним, в Украине введут реестр земель, потенциально загрязненных взрывоопасными предметами.
С начала года правительственные и неправительственные операторы противоминной деятельности обследовали более 115 тыс. га земель сельхозназначения, из которых возвращено в хозяйственную эксплуатацию 108 тыс. га.
По материалам:
theБабель
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