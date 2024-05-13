Машина для разминирования MV-4, собранная в Украине, получила сертификат соответствия (фото) — Finance.ua

Машина для разминирования MV-4, собранная в Украине, получила сертификат соответствия (фото) Сегодня 22:12 — Казна и Политика

Машина для разминирования MV-4, собранная в Украине, получила сертификат соответствия (фото)

Украинское предприятие А3tech получило сертификат соответствия машины для разминирования DOK-ING MV-4 требованиям, изложенным в правительственном постановлении № 271 по обязательной сертификации механизированных средств разминирования. Это позволит компании-производителю перейти к промышленному изготовлению машин для нужд рынка: как правительственных структур, так и операторов гуманитарного разминирования.

Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

«Правительство и Министерство экономики последовательно работают над тем, чтобы все больше машин, собранных и частично локализованных в Украине, работали в полях. Чтобы Украина развивала собственное производство техники для разминирования. Параллельно работаем с партнерами, которые поддерживают гуманитарное разминирование, чтобы они закупали технику, сделанную в Украине. Ведь увеличение производства машин для разминирования или комплектующих для них в Украине — новые рабочие места, дополнительные поступления для бюджета и новые партнерства. Производители не только нанимают новых работников, но и сотрудничают с другими заводами, которые работают в разных регионах Украины», — говорит первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

Предприятие А3tech, осуществляющее сборку и локализацию хорватских машин DOK-ING, с начала года увеличило свой штат на 12%. Кроме того, компания привлекла к производству еще один завод, производящий часть комплектующих. В планах привлечь к производству еще одно предприятие, поскольку А3tech в ближайшее время планирует опробовать на полигоне тяжелую машину для разминирования MV-10 и после получения сертификата перейти к серийному производству. На машины такого типа уже есть заказчики.

«Сборка и локализация производства в Украине машин для разминирования ускоряют ремонт или замену деталей при подрыве в полях. Кроме того, это упрощает доступ к технике операторам гуманитарного разминирования, которых у нас уже почти 40 и еще больше — проходят сертификацию», — объясняет преимущества локализации перед импортом заместитель министра экономики Игорь Бескаравайный.

Напомним, легкая машина для разминирования MV-4 в начале апреля прошла испытания на полигоне на трех типах грунтов (песок, гравий, чернозем) и участке с густой растительностью. Машина выдержала серию подрывов около 600 граммов в тротиловом эквиваленте.

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