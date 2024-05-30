В Украине заработала программа компенсации аграриям за разминирование земель — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине заработала программа компенсации аграриям за разминирование земель

Казна и Политика
11
В Украине заработала программа компенсации аграриям за разминирование земель
В Украине заработала программа компенсации аграриям за разминирование земель
В Украине заработала программа компенсации фермерам расходов на гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения, в частности для фермеров, уже разминировавших собственные участки. До конца года в госбюджете на финансирование программы предусмотрено 3 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«Заработала программа, которая, по нашим ожиданиям, поможет быстрее вернуть загрязненные минами земли в хозяйственное использование», — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Государство будет компенсировать фермерам 80% расходов на стоимость разминирования земель, а также выплатит компенсации тем, кто уже очистил свои участки и начал на них работать.
Читайте также
Участие в программе могут принять аграрии, земли которых уже разминированы сертифицированными операторами противоминной деятельности (ОПМД) в период с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2024 года.
Такие аграрии могут заполнить и подать заявку на получение компенсации по адресу Центра гуманитарного разминирования compensation@uachd.org.
К заявке, скрепленной ЭЦП, следует добавить:
  • копию договора с сертифицированным оператором на предоставление услуг по разминированию;
  • копии актов предоставленных услуг, подтверждающих проведение разминирования;
  • копии платежек, подтверждающих расчет за предоставленные услуги по разминированию.
Обязательные условия для участия в программе:
  • земли расположены на деоккупированной территории вне зоны боевых действий;
  • факт загрязнения участков подтвержден Центром противоминной деятельности по результатам нетехнического обследования сертифицированным ОПТД;
  • аграрий не находится под санкциями, конечный владелец товаропроизводителя — не гражданин государства-агрессора;
  • фермер не имеет налогового долга, его предприятие не находится на стадии ликвидации или банкротства.
Фермер получит компенсацию 80% суммы, израсходованной на оплату услуг по разминированию, если фактическая цена не превышает стоимость, определенную в соответствии с методологическими рекомендациями Минэкономики. Если стоимость выше, то правительство возместит 80% от стоимости, рассчитанной на основе методологических рекомендаций.
Читайте также
Кроме того, подавать заявки на компенсации могут фермеры, только планирующие начать разминирование собственных с/х участков или на которых работают как арендаторы. Они могут сделать это через Государственный аграрный реестр. После этого их заявки прорабатываются Центром гуманитарного разминирования, который объявляет соответствующие тендеры в системе Prozorro.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.