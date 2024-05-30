В Украине заработала программа компенсации аграриям за разминирование земель — Finance.ua

В Украине заработала программа компенсации аграриям за разминирование земель Сегодня 21:30 — Казна и Политика

В Украине заработала программа компенсации аграриям за разминирование земель

В Украине заработала программа компенсации фермерам расходов на гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения, в частности для фермеров, уже разминировавших собственные участки. До конца года в госбюджете на финансирование программы предусмотрено 3 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«Заработала программа, которая, по нашим ожиданиям, поможет быстрее вернуть загрязненные минами земли в хозяйственное использование», — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Государство будет компенсировать фермерам 80% расходов на стоимость разминирования земель, а также выплатит компенсации тем, кто уже очистил свои участки и начал на них работать.

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Участие в программе могут принять аграрии, земли которых уже разминированы сертифицированными операторами противоминной деятельности (ОПМД) в период с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2024 года.

Такие аграрии могут заполнить и подать заявку на получение компенсации по адресу Центра гуманитарного разминирования compensation@uachd.org

К заявке, скрепленной ЭЦП, следует добавить:

копию договора с сертифицированным оператором на предоставление услуг по разминированию;

копии актов предоставленных услуг, подтверждающих проведение разминирования;

копии платежек, подтверждающих расчет за предоставленные услуги по разминированию.

Обязательные условия для участия в программе:

земли расположены на деоккупированной территории вне зоны боевых действий;

факт загрязнения участков подтвержден Центром противоминной деятельности по результатам нетехнического обследования сертифицированным ОПТД;

аграрий не находится под санкциями, конечный владелец товаропроизводителя — не гражданин государства-агрессора;

фермер не имеет налогового долга, его предприятие не находится на стадии ликвидации или банкротства.

Фермер получит компенсацию 80% суммы, израсходованной на оплату услуг по разминированию, если фактическая цена не превышает стоимость, определенную в соответствии с методологическими рекомендациями Минэкономики. Если стоимость выше, то правительство возместит 80% от стоимости, рассчитанной на основе методологических рекомендаций.

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Кроме того, подавать заявки на компенсации могут фермеры, только планирующие начать разминирование собственных с/х участков или на которых работают как арендаторы. Они могут сделать это через Государственный аграрный реестр. После этого их заявки прорабатываются Центром гуманитарного разминирования, который объявляет соответствующие тендеры в системе Prozorro.

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