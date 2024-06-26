Почему задерживают пенсию и куда обращаться — Finance.ua

Почему задерживают пенсию и куда обращаться Сегодня 12:02 — Личные финансы

Почему задерживают пенсию и куда обращаться

Несмотря на сложную ситуацию, государство продолжает выплачивать пенсии и социальные выплаты наиболее незащищенным слоям населения. Но все же есть случаи, когда могут задерживаться пенсии.

Рассказываем, почему задерживают пенсию и что делать в этом случае.

Почему задерживают пенсию ВПЛ

Чаще всего задержки пенсии касаются внутренне перемещенных пенсионеров, которые должны подтвердить свою личность и пройти процедуру идентификации. Это нужно было сделать до 31 марта. То есть пенсионеры, которые этого не сделали, могут не получить пенсию, пока не подтвердят свою личность и не пройдут процедуру идентификации.

Для этого не обязательно приходить в отделение Ощадбанка . Выполнить процесс идентификации можно онлайн. Проще всего это сделать через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда Украины или через видеосвязь со специалистом.

Лица, временно проживающие за пределами Украины, могут обратиться в дипломатические представительства.

Будет ли задержка пенсии в Украине в 2024 году

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что есть определенные инструменты и варианты, которые позволят платить пенсии своевременно. Кроме того, он заявил, что зарплата учителям и врачам также будет выплачиваться в полном объеме в указанные сроки. Премьер-министр подчеркнул, что в настоящее время в Украине есть соглашения с 11 странами о финансовых программах, которые позволят финансировать социальные выплаты.

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Напомним, что с 1 января 2024 года пенсии в Украине выросли. Это произошло из-за изменения прожиточных минимумов для разных групп населения и перерасчета пенсий.

Что делать, если задерживают пенсию в Украине

Прежде всего, нужно проверить срок действия банковской карты. Это можно сделать в своем кабинете или просто посмотреть на цифры на пластиковой карте. Если срок действия карты истек, необходимо узнать, возможно ли его автоматически продлить. Если нет, то карту придется перевыпустить. Для этого следует обратиться в отделение банка.

Даже если срок действия карты закончился, это вовсе не означает, что пенсионер не сможет получить свои средства. Пенсия продолжает поступать на счет пенсионера, поэтому ее можно получить, заказав другую карту. Если деньги нужны срочно, то можно обратиться в отделение банка с паспортом и получить наличные в кассе.

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