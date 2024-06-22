Сколько добровольных взносов на пенсионное страхование уплатили украинцы (инфографика) — Finance.ua

Сколько добровольных взносов на пенсионное страхование уплатили украинцы (инфографика) Сегодня 09:11 — Казна и Политика

Сколько добровольных взносов на пенсионное страхование уплатили украинцы (инфографика)

В систему общеобязательного государственного пенсионного страхования в январе — мае 2024 года поступило 16,4 млн грн добровольных взносов.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

С начала года осуществлено 7 585 добровольных платежей. Более половины платежей (56%) произведены в размере минимального страхового взноса, который с 1 апреля составляет 1 760 грн.

Подавляющее большинство добровольных взносов — 6333 — были сделаны для приобретения собственного страхового стажа. Еще 1252 плательщиков перевели средства в пользу других лиц.

За пять месяцев от 27 «меценатов» поступило 277,5 тыс. грн благотворительных пожертвований.

Напомним, украинцы, имеющие страховой стаж менее 15 лет, могут получать социальную помощь в 65 лет, если позволяет совокупный доход семьи. Вместо традиционной пенсии такие люди получают социальную помощь.

По состоянию на апрель 2024 года средний размер пенсии за квартал вырос на 505,02 грн или на 9,6% до 5 743,27 грн. Количество пенсионеров сократилось на 361 832 человека до 10 154 705.

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