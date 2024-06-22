Сколько добровольных взносов на пенсионное страхование уплатили украинцы (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько добровольных взносов на пенсионное страхование уплатили украинцы (инфографика)

Казна и Политика
2
Сколько добровольных взносов на пенсионное страхование уплатили украинцы (инфографика)
Сколько добровольных взносов на пенсионное страхование уплатили украинцы (инфографика)
В систему общеобязательного государственного пенсионного страхования в январе — мае 2024 года поступило 16,4 млн грн добровольных взносов.
Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
С начала года осуществлено 7 585 добровольных платежей. Более половины платежей (56%) произведены в размере минимального страхового взноса, который с 1 апреля составляет 1 760 грн.
Сколько добровольных взносов на пенсионное страхование уплатили украинцы (инфографика)
Подавляющее большинство добровольных взносов — 6333 — были сделаны для приобретения собственного страхового стажа. Еще 1252 плательщиков перевели средства в пользу других лиц.
За пять месяцев от 27 «меценатов» поступило 277,5 тыс. грн благотворительных пожертвований.
Напомним, украинцы, имеющие страховой стаж менее 15 лет, могут получать социальную помощь в 65 лет, если позволяет совокупный доход семьи. Вместо традиционной пенсии такие люди получают социальную помощь.
По состоянию на апрель 2024 года средний размер пенсии за квартал вырос на 505,02 грн или на 9,6% до 5 743,27 грн. Количество пенсионеров сократилось на 361 832 человека до 10 154 705.

Как происходит расчет пенсий в странах Европы (аналогия с Украиной) 👴

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.