Военно-учетный документ с QR-кодом теперь можно получить в ЦПАУ — Finance.ua

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Военно-учетный документ с QR-кодом теперь можно получить в ЦПАУ

Личные финансы
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Военно-учетный документ с QR-кодом теперь можно получить в ЦПАУ
Военно-учетный документ с QR-кодом теперь можно получить в ЦПАУ
Военнообязанные, призывники и резервисты смогут получить в ЦПАУ электронный военно-учетный документ при уточнении персональных данных. Он имеет такую ​​же юридическую силу, как и в бумажной форме, при наличии QR-кода.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Сервис бесплатный, вся процедура длится до 15 минут. Документ имеет срок действия 1 год с момента формирования. Его можно распечатать самостоятельно с помощью приложения Резерв+ или обратиться к администратору ЦПАУ или ТЦК», — говорится в сообщении.
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Электронный военно-учетный документ сформируется, если в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов имеется вся необходимая информация о человеке.
Документ содержит следующие сведения:
  • персональные данные заявителя;
  • отдельный номер записи в ЕГРПВР;
  • сведения ВВК;
  • воинское звание и военную специальность;
  • сведения о военном учете и т. д.
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Проверяется документ с помощью QR-кода. Если данные не соответствуют содержащимся в реестре, военно-учетный документ считается недействительным.
В Украине 18 мая вступил в силу обновленный Закон о мобилизации. В этот день Министерство обороны запустило мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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