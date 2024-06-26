Военно-учетный документ с QR-кодом теперь можно получить в ЦПАУ — Finance.ua

Военно-учетный документ с QR-кодом теперь можно получить в ЦПАУ Сегодня 09:30 — Личные финансы

Военно-учетный документ с QR-кодом теперь можно получить в ЦПАУ

Военнообязанные, призывники и резервисты смогут получить в ЦПАУ электронный военно-учетный документ при уточнении персональных данных. Он имеет такую ​​же юридическую силу, как и в бумажной форме, при наличии QR-кода.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Сервис бесплатный, вся процедура длится до 15 минут. Документ имеет срок действия 1 год с момента формирования. Его можно распечатать самостоятельно с помощью приложения Резерв+ или обратиться к администратору ЦПАУ или ТЦК», — говорится в сообщении.

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Электронный военно-учетный документ сформируется, если в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов имеется вся необходимая информация о человеке.

Документ содержит следующие сведения:

персональные данные заявителя;

отдельный номер записи в ЕГРПВР;

сведения ВВК;

воинское звание и военную специальность;

сведения о военном учете и т. д.

Проверяется документ с помощью QR-кода. Если данные не соответствуют содержащимся в реестре, военно-учетный документ считается недействительным.

В Украине 18 мая вступил в силу обновленный Закон о мобилизации. В этот день Министерство обороны запустило мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов.

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