С начала года «Укрзализныця» нарастила грузоперевозки на 30% — Finance.ua

С начала года «Укрзализныця» нарастила грузоперевозки на 30%
В январе-мае «Укрзализныця» перевезла 75,4 млн т грузов, что на 30% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Об этом сообщили в пресс-службе «УЗ».
Если говорить об экспортных перевозках, то они за отчетный период увеличились на 57% - до 38 млн т.
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Председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко отмечает, по итогам 5 месяцев компания имеет достаточно весомые показатели как в общих объемах перевозок, так и в стратегическом для страны экспортном сообщении.
За 5 месяцев 2024 года перевезено:
- во внутреннем сообщении — 32,9 млн тонн, (+ 6,7%);
- на экспорт — 38 млн тонн (+57%);
- на импорт — 4,3 млн тонн (+68,5%).
Лидеры по объемам перевозок в январе-мае 2024 года:
- железная и марганцевая руда — 19,3 млн тонн;
- зерновые грузы — 18,8 млн тонн;
- каменный уголь — 11,5 млн тонн;
- минстройматериалы — 10,8 млн тонн.
«В частности, по сравнению с прошлым годом на 39% нарастили экспорт зерновых,» — говорится в заявлении Евгения Лященко.
Напомним, «Укрзализныця» ускорит поезд из Киева в Варшаву с 9 июня. Время поездки удалось сократить на 1 час 23 минуты благодаря оптимизации погранично-таможенных операций на станции Дорогуск.
Компания разработала и запустила в бета-режиме обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов. Он построен с помощью современных дизайнерских и ІТ-решений.
Также Укрзализныця запустила бета-тестирование мониторинга билетов с возможностью автовыкупа на поезда внутреннего сообщения.
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