Япония передала Укрзализныце рельсы для восстановления и капремонта путей — Finance.ua
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Япония передала Укрзализныце рельсы для восстановления и капремонта путей

Казна и Политика
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«Укрзализныця» получила первую партию из 25 тыс. тонн рельсов от Японского агентства международного сотрудничества (JICA).
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
Передача прошла в рамках «Программы экстренного восстановления» от Правительства Японии.
Сертификат на рельсы вручил главе АО «Укрзализныця» Евгению Лященко Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Мацуда Кунинори.
Полученные рельсы Р-65 Укрзализныця будет использовать для восстановления и капитального ремонта колей 1520 мм.
«В начале полномасштабного вторжения в Мариуполе был уничтожен единственный отечественный производитель железнодорожных рельсов, поэтому они — критическая позиция для компании. Только для выполнения ремонтов нам ежегодно требуется 70−100 тыс. тонн рельсов. Кроме того, во время войны чуть ли не ежедневно железнодорожники вынуждены восстанавливать поврежденную врагом инфраструктуру.
Полученные рельсы планируем использовать для ремонта основных магистралей по направлениям Киев — Львов, Киев — Одесса, Киев — Ужгород, Киев — Днепр", — отметил Лященко.
«Сегодня от имени Правительства Японии рады передать Укрзализныци 25 тыс. тонн высококачественных рельсов японского производства. Это эквивалентно 190 км железнодорожного пути. Эти ресурсы закуплены и отправлены через JICA для укрепления устойчивости железнодорожной сети Украины, чтобы в дальнейшем способствовать восстановлению и экономичности людей и грузов», — рассказал Мацуда Кунинори.
Первая партия рельсов уже прибыла и отгружена на станции Мостиска. Все 25 тыс. тонн рельсов поступят до конца 2024 года.
По материалам:
Економічна Правда
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