Укрзализныця работает над обновлением парка локомотивов: компания планирует приобрести современные электровозы за финансирование ЕБРР — Finance.ua
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Укрзализныця работает над обновлением парка локомотивов: компания планирует приобрести современные электровозы за финансирование ЕБРР

Фондовый рынок
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Укрзализныця работает над обновлением парка локомотивов: компания планирует приобрести современные электровозы за финансирование ЕБРР
Укрзализныця работает над обновлением парка локомотивов: компания планирует приобрести современные электровозы за финансирование ЕБРР
В рамках проекта Всемирного банка и посредством финансирования Европейского банка реконструкции и развития АО «Укрзализныця» планирует приобрести до 80 современных электровозов.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Соответствующая закупка опубликована на портале тендеров ЕБРР.
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По условиям конкурса потенциальный поставщик предложит двухсистемные электровозы с максимальной эксплуатационной скоростью до 120 км/ч. Также он должен взять на себя обязательство по обучению персонала Укрзализныци для управления локомотивами.
Участники по условиям тендера должны подать два варианта тендерного предложения — на поставку 30 или 80 локомотивов в зависимости от наличия финансирования.
Заявки на тендер принимаются до 22 июля 2024 года.
Тендерными требованиями предусмотрено, что победитель, кроме поставки локомотивов, должен создать на территории Украины условия для обслуживания и гарантийного ремонта нового тягового подвижного состава.
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Это эволюционный шаг в подходе к обновлению парка, ведь компания не только покупает технику, но и меняет подход к ее обслуживанию. Также это позволит максимально локализовать в Украине мощности по обслуживанию и ремонту локомотивов", — говорится в сообщении УЗ.
Ранее «Укрзализныця» подала заявку на получение финансирования Всемирного банка по проекту «Восстановление критически важной логистической инфраструктуры и сетевого сообщения (RELINC)», а также заявку на получение финансирования от ЕБРР.
Экспортно-импортный банк США утвердил решение о кредитном финансировании для обновления парка тягового подвижного состава 40 тепловозами производства Wabtec.
Финансирование со стороны банка предусматривается в сумме 156 млн долларов на срок 15 лет. Это решение позволяет завершить переговоры между «Укрзализныцей» и Wabtec и начать процедуру закупки локомотивов.
По материалам:
Finance.ua
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