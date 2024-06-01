Укрзализныця работает над обновлением парка локомотивов: компания планирует приобрести современные электровозы за финансирование ЕБРР — Finance.ua

Укрзализныця работает над обновлением парка локомотивов: компания планирует приобрести современные электровозы за финансирование ЕБРР Сегодня 06:02 — Фондовый рынок

Укрзализныця работает над обновлением парка локомотивов: компания планирует приобрести современные электровозы за финансирование ЕБРР

В рамках проекта Всемирного банка и посредством финансирования Европейского банка реконструкции и развития АО «Укрзализныця» планирует приобрести до 80 современных электровозов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Соответствующая закупка опубликована на портале тендеров ЕБРР.

По условиям конкурса потенциальный поставщик предложит двухсистемные электровозы с максимальной эксплуатационной скоростью до 120 км/ч. Также он должен взять на себя обязательство по обучению персонала Укрзализныци для управления локомотивами.

Участники по условиям тендера должны подать два варианта тендерного предложения — на поставку 30 или 80 локомотивов в зависимости от наличия финансирования.

Заявки на тендер принимаются до 22 июля 2024 года.

Тендерными требованиями предусмотрено, что победитель, кроме поставки локомотивов, должен создать на территории Украины условия для обслуживания и гарантийного ремонта нового тягового подвижного состава.

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Это эволюционный шаг в подходе к обновлению парка, ведь компания не только покупает технику, но и меняет подход к ее обслуживанию. Также это позволит максимально локализовать в Украине мощности по обслуживанию и ремонту локомотивов", — говорится в сообщении УЗ.

Ранее «Укрзализныця» подала заявку на получение финансирования Всемирного банка по проекту «Восстановление критически важной логистической инфраструктуры и сетевого сообщения (RELINC)», а также заявку на получение финансирования от ЕБРР.

Экспортно-импортный банк США утвердил решение о кредитном финансировании для обновления парка тягового подвижного состава 40 тепловозами производства Wabtec.

Финансирование со стороны банка предусматривается в сумме 156 млн долларов на срок 15 лет. Это решение позволяет завершить переговоры между «Укрзализныцей» и Wabtec и начать процедуру закупки локомотивов.

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