«Укрзализныця» ускорит поезд из Киева в Варшаву и Хелм — Finance.ua

«Укрзализныця» ускорит поезд из Киева в Варшаву и Хелм Сегодня 06:39 — Личные финансы

«Укрзализныця» ускорит поезд из Киева в Варшаву и Хелм

«Укрзализныця» ускорит поезд из Киева в Варшаву с 9 июня. Время поездки удалось сократить на 1 час 23 минуты благодаря оптимизации погранично-таможенных операций на станции Дорохуск.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новый график движения поездов в Варшаву

поезд № 67 Киев — Варшава будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 19:45 (вместо 18:19) и прибывать до конечной остановки в 10:18 (вместо 10:15).

поезд № 68 Варшава — Киев будет отправляться со станции Варшава Восточная в 17:48 (вместо 17:50) и прибывать до конечной остановки в 12:13 (вместо 12:17).

Новый график движения поездов в Хелм:

поезд № 119 Днепр — Киев — Хелм будет отправляться из Днепра в 21:48, Киев-Пассажирский 06:27 — 06:47 и прибывать на конечную остановку в 16:33 (вместо 17:20).

поезд № 120 Хелм — Киев — Днепр будет отправляться со станции Хелм в 10:37 (вместо 10:27), Киев-Пассажирский 22:39 — 23:13 и прибывать на конечную остановку в 07:28.

поезд № 19 Киев — Хелм будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 19:45 (вместо 18:19) и прибывать на конечную остановку в 05:42 (вместо 04:55).

поезд № 20 Хелм — Киев будет отправляться со станции Хелм в 22:43 (вместо 23:40) и прибывать на конечную остановку в 12:13 (вместо 12:17).

поезд № 23 Киев — Хелм будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 21:41 (вместо 22:40) и прибывать на конечную остановку в 11:15 (вместо 11:05).

поезд № 24 Хелм — Киев будет отправляться со станции Хелм в 15:55 (вместо 16:42) и прибывать на конечную остановку в 05:13 (вместо 05:39).

Напомним, Укрзализныця разработала и запустила в бета-режиме обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов. Он построен с помощью современных дизайнерских и ІТ-решений.

Укрзализныця вскоре запустит модернизированный электропоезд по маршруту Львов — Ровно.

Также Укрзализныця запустила бета-тестирование мониторинга билетов с возможностью автовыкупа на поезда внутреннего сообщения.

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