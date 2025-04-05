Рост в строительстве и промышленности замедлился: когда удастся достичь довоенных показателей — Finance.ua

Рост в строительстве и промышленности замедлился: когда удастся достичь довоенных показателей Сегодня 08:09 — Казна и Политика

Рост в строительстве и промышленности замедлился: когда удастся достичь довоенных показателей, Фото: freepik

Государственная служба статистики Украины обнародовала итоги работы трех из четырех основных отраслей реального сектора экономики за 2024 год.

Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Он подчеркнул, произошло это с почти двухмесячным опозданием (подсчитать должны были до конца января).

Основные показатели

Транспорт. Перевозки грузов выросли на 7,8%, пассажиров — на 6,8%, грузооборот — на 13,0%, пассажирооборот — на 10,1% (в 2023 году было +3,4%, +27,3%, -2,0%, +26,5% соответственно).

По словам Гетманцева, в грузовом сегменте ситуацию улучшили, а вот в пассажирском — притормозили.

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Относительно строительства объемы выросли на 15,5% (в 2023 году — на 25,0%). А вот в промышленности производство увеличилось на 3,6% (в 2024 году — на 6,8%).

Риски замедления восстановления

Депутат отметил, что сокращение темпов восстановления (особенно в двух последних секторах) вызывает тревогу.

«Если при сохранении достигнутых в прошлом году показателей строительная отрасль сможет выйти на довоенные объемы в 2029 году, то промышленность — только десятилетия спустя, в 2035 году», — отметил Гетманцев.

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По его мнению, Минэкономики нужно внести серьезные коррективы в свою имиджевую программу «Сделано в Украине», ведь государству крайне нужно ускорение, а не замедление обновления ключевых его секторов.

Справка Finance.ua:

По прогнозу НБУ, инфляция достигнет пика весной 2025 года, после чего начнет снижаться. К концу 2025 года ожидается, что инфляция замедлится до 7%, а в 2026 году — до цели Национального банка в 5%;

инфляция в Украине, вероятно, увеличится после завершения войны, поскольку быстрое экономическое восстановление после кризисных явлений обычно сопровождается инфляционными процессами.

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