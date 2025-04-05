Рост в строительстве и промышленности замедлился: когда удастся достичь довоенных показателей — Finance.ua
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Рост в строительстве и промышленности замедлился: когда удастся достичь довоенных показателей

Казна и Политика
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Рост в строительстве и промышленности замедлился: когда удастся достичь довоенных показателей
Рост в строительстве и промышленности замедлился: когда удастся достичь довоенных показателей, Фото: freepik
Государственная служба статистики Украины обнародовала итоги работы трех из четырех основных отраслей реального сектора экономики за 2024 год.
Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
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Он подчеркнул, произошло это с почти двухмесячным опозданием (подсчитать должны были до конца января).

Основные показатели

Транспорт. Перевозки грузов выросли на 7,8%, пассажиров — на 6,8%, грузооборот — на 13,0%, пассажирооборот — на 10,1% (в 2023 году было +3,4%, +27,3%, -2,0%, +26,5% соответственно).
По словам Гетманцева, в грузовом сегменте ситуацию улучшили, а вот в пассажирском — притормозили.
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Относительно строительства объемы выросли на 15,5% (в 2023 году — на 25,0%). А вот в промышленности производство увеличилось на 3,6% (в 2024 году — на 6,8%).

Риски замедления восстановления

Депутат отметил, что сокращение темпов восстановления (особенно в двух последних секторах) вызывает тревогу.
«Если при сохранении достигнутых в прошлом году показателей строительная отрасль сможет выйти на довоенные объемы в 2029 году, то промышленность — только десятилетия спустя, в 2035 году», — отметил Гетманцев.
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По его мнению, Минэкономики нужно внести серьезные коррективы в свою имиджевую программу «Сделано в Украине», ведь государству крайне нужно ускорение, а не замедление обновления ключевых его секторов.

Справка Finance.ua:

  • По прогнозу НБУ, инфляция достигнет пика весной 2025 года, после чего начнет снижаться. К концу 2025 года ожидается, что инфляция замедлится до 7%, а в 2026 году — до цели Национального банка в 5%;
  • инфляция в Украине, вероятно, увеличится после завершения войны, поскольку быстрое экономическое восстановление после кризисных явлений обычно сопровождается инфляционными процессами.
По материалам:
Finance.ua
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