Более 23 тыс. компаний подтвердили статус критически важного предприятия до 31 марта — Минцифры Сегодня 16:13 — Казна и Политика

Более 23 тыс. компаний подтвердили статус критически важного предприятия до 31 марта — Минцифры

Более 23 тыс. компаний подтвердили статус критически важного предприятия до 31 марта. Предприятия смогут получить статус по новым критериям.

Статус критически важного предприятия к 31 марта подтвердили более 23 тыс. компаний. Предприятия и далее смогут получить статус критического, что позволит забронировать своих работников, однако уже на основе новых критериев. Об этом говорится в ответе Министерства цифровой трансформации на запрос УНН.

Как сообщили в Минцифры, более 23 тыс. компаний подтвердили статус критически важного предприятия за отведенный период, предоставляемый Кабмином.

В министерстве подчеркнули, что статус критически важного предоставляется бизнесу, который отвечает трем критериям. Два обязательных — средняя зарплата работников не менее 20 тысяч гривен и отсутствие задолженности по уплате налогов и ЕСВ.

Третий критерий — на выбор:

уплата налогов и сборов свыше 1,5 млн евро в год (эквивалент в гривнах по курсу НБУ);

валютные поступления свыше 32 млн евро в год, кроме займов и кредитов;

стратегическое значение для государства (определено в перечне стратегических объектов);

важное значение для определенной отрасли экономики или нужд территориального общества;

уровень средней заработной платы не ниже среднего по региону за IV квартал 2021 года для коммунальных предприятий;

статус резидента Дія. City;

поставщик электронных коммуникационных услуг: с использованием сетей мобильной связи (чистый доход более 200 млн грн/мес) или с использованием сетей фиксированной связи (чистый доход более 20 млн грн/мес).

Если бизнес отвечает всем трем требованиям, для получения статуса критически важного ему нужно выполнить следующие шаги:

определить профильный орган (для отрасли энергетики — Минэнерго, для сельского хозяйства — Минагро, для резидентов Дія. City — Минцифры и т. п. );

); подготовить документы (финансовые отчеты, справки о зарплатах, отсутствие налоговой задолженности);

подать заявление в соответствующий орган;

дождаться решения;

получить официальное подтверждение.

В министерстве сообщили, что статус критически важного предприятия можно получить и после 1 апреля.

УНН По материалам:

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