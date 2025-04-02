Более 23 тыс. компаний подтвердили статус критически важного предприятия до 31 марта — Минцифры — Finance.ua
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Более 23 тыс. компаний подтвердили статус критически важного предприятия до 31 марта — Минцифры

Казна и Политика
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Более 23 тыс. компаний подтвердили статус критически важного предприятия до 31 марта — Минцифры
Более 23 тыс. компаний подтвердили статус критически важного предприятия до 31 марта — Минцифры
Более 23 тыс. компаний подтвердили статус критически важного предприятия до 31 марта. Предприятия смогут получить статус по новым критериям.
Статус критически важного предприятия к 31 марта подтвердили более 23 тыс. компаний. Предприятия и далее смогут получить статус критического, что позволит забронировать своих работников, однако уже на основе новых критериев. Об этом говорится в ответе Министерства цифровой трансформации на запрос УНН.
Как сообщили в Минцифры, более 23 тыс. компаний подтвердили статус критически важного предприятия за отведенный период, предоставляемый Кабмином.
В министерстве подчеркнули, что статус критически важного предоставляется бизнесу, который отвечает трем критериям. Два обязательных — средняя зарплата работников не менее 20 тысяч гривен и отсутствие задолженности по уплате налогов и ЕСВ.
Третий критерий — на выбор:
  • уплата налогов и сборов свыше 1,5 млн евро в год (эквивалент в гривнах по курсу НБУ);
  • валютные поступления свыше 32 млн евро в год, кроме займов и кредитов;
  • стратегическое значение для государства (определено в перечне стратегических объектов);
  • важное значение для определенной отрасли экономики или нужд территориального общества;
  • уровень средней заработной платы не ниже среднего по региону за IV квартал 2021 года для коммунальных предприятий;
  • статус резидента Дія. City;
  • поставщик электронных коммуникационных услуг: с использованием сетей мобильной связи (чистый доход более 200 млн грн/мес) или с использованием сетей фиксированной связи (чистый доход более 20 млн грн/мес).
Если бизнес отвечает всем трем требованиям, для получения статуса критически важного ему нужно выполнить следующие шаги:
  • определить профильный орган (для отрасли энергетики — Минэнерго, для сельского хозяйства — Минагро, для резидентов Дія. City — Минцифры и т. п.);
  • подготовить документы (финансовые отчеты, справки о зарплатах, отсутствие налоговой задолженности);
  • подать заявление в соответствующий орган;
  • дождаться решения;
  • получить официальное подтверждение.
В министерстве сообщили, что статус критически важного предприятия можно получить и после 1 апреля.
По материалам:
УНН
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