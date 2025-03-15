рф использует криптовалюты для обхода санкций в торговле нефтью с Китаем и Индией — Finance.ua

рф использует криптовалюты для обхода санкций в торговле нефтью с Китаем и Индией
россия использует криптовалюты в торговле нефтью с Китаем и Индией, чтобы обойти западные санкции.
Об этом сообщает Reuters.
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Некоторые российские нефтяные компании используют биткоины, эфир и стейблкоины, такие как Tether, для сглаживания конвертации китайских юаней и индийских рупий в российские рубли, сообщили источники.
Это небольшая, но растущая часть общего объема торговли нефтью в россии, которая, по данным Международного энергетического агентства, в прошлом году составил 192 млрд долларов.
россия создала множество систем, и USDT (Tether) — лишь одна из них, сообщил источник из исследовательской компании, отслеживающей использование криптовалют для обхода санкций.
Санкции и влияние на криптовалютный рынок
Президент США Дональд Трамп стремится улучшить отношения с россией, поскольку он настаивает на прекращении войны против Украины, но пока не ясно, будут ли сняты санкции.
Агентство Reuters сообщило, что Белый дом разрабатывает варианты смягчения санкций, но 7 марта Трамп опубликовал сообщение о том, что он серьезно рассматривает возможность введения дополнительных санкций против россии.
Криптовалюта, вероятно, продолжит использоваться в торговле российской нефтью, сказал один из четырех источников, даже если санкции будут сняты и доллар снова можно будет использовать. Это удобный инструмент, который помогает быстрее проводить операции, добавили они.
Как пример того, как работает эта торговля, китайский покупатель российской нефти платит торговой компании, выступающей в качестве посредника, в юанях на оффшорный счет, сообщили два источника, осведомленные о транзакциях.
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Посредник конвертирует эти деньги в криптовалюту и перечисляет их на другой счет, а оттуда их отправляют на третий счет в россии и конвертируют в рубли, сообщили они.
По словам одного из источников, знакомых с деятельностью трейдера, объем криптовалютных транзакций, совершаемых одним из российских нефтетрейдеров в Китае, составляет десятки миллионов долларов в месяц.
Аналитики отмечают, что основная часть российских нефтяных транзакций по-прежнему осуществляется на традиционные валюты, хотя существуют и другие обходные пути, включая использование, например, дирхама ОАЭ.
Одна российская криптобиржа, Garantex, попала под санкции США в 2022 году и Евросоюза в прошлом месяце. Платформа приостановила обслуживание на прошлой неделе после того, как Tether заблокировала цифровые кошельки на своей платформе.
Криптовалюты для обхода санкций
Криптовалюты являются одним из многочисленных способов обойти проблемы с платежами, по словам одного из источников, консультирующих кремль. Анализ, проведенный Королевским объединенным институтом оборонных исследований Великобритании и Центром информационной устойчивости, также подтверждает эту точку зрения.
Криптовалюты уже помогли находящимся под санкциями США странам, таким как Иран и Венесуэла, поддерживать свою экономику, избегая одновременно использования доллара — лучшей валюты для транзакций на мировом рынке нефти.
Действия россии последовали за тем, как Венесуэла активизировала использование цифровой валюты при экспорте сырой нефти и топлива после того, как Вашингтон снова ввел санкции.
Хотя россия публично поощряла использование криптовалюты и прошлым летом приняла закон, разрешающий платежи в цифровой валюте в международной торговле, о ее использовании в торговле нефтью в стране ранее не сообщалось.
российский центральный банк в прошлом году заявил, что задержки платежей из-за санкций стали серьезной проблемой для российской экономики.
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