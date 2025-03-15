рф использует криптовалюты для обхода санкций в торговле нефтью с Китаем и Индией — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

рф использует криптовалюты для обхода санкций в торговле нефтью с Китаем и Индией

Криптовалюта
11
рф использует криптовалюты для обхода санкций в торговле нефтью с Китаем и Индией
рф использует криптовалюты для обхода санкций в торговле нефтью с Китаем и Индией
россия использует криптовалюты в торговле нефтью с Китаем и Индией, чтобы обойти западные санкции.
Об этом сообщает Reuters.
Читайте также
Некоторые российские нефтяные компании используют биткоины, эфир и стейблкоины, такие как Tether, для сглаживания конвертации китайских юаней и индийских рупий в российские рубли, сообщили источники.
Это небольшая, но растущая часть общего объема торговли нефтью в россии, которая, по данным Международного энергетического агентства, в прошлом году составил 192 млрд долларов.
россия создала множество систем, и USDT (Tether) — лишь одна из них, сообщил источник из исследовательской компании, отслеживающей использование криптовалют для обхода санкций.

Санкции и влияние на криптовалютный рынок

Президент США Дональд Трамп стремится улучшить отношения с россией, поскольку он настаивает на прекращении войны против Украины, но пока не ясно, будут ли сняты санкции.
Читайте также
Агентство Reuters сообщило, что Белый дом разрабатывает варианты смягчения санкций, но 7 марта Трамп опубликовал сообщение о том, что он серьезно рассматривает возможность введения дополнительных санкций против россии.
Криптовалюта, вероятно, продолжит использоваться в торговле российской нефтью, сказал один из четырех источников, даже если санкции будут сняты и доллар снова можно будет использовать. Это удобный инструмент, который помогает быстрее проводить операции, добавили они.
Как пример того, как работает эта торговля, китайский покупатель российской нефти платит торговой компании, выступающей в качестве посредника, в юанях на оффшорный счет, сообщили два источника, осведомленные о транзакциях.
Читайте также
Посредник конвертирует эти деньги в криптовалюту и перечисляет их на другой счет, а оттуда их отправляют на третий счет в россии и конвертируют в рубли, сообщили они.
По словам одного из источников, знакомых с деятельностью трейдера, объем криптовалютных транзакций, совершаемых одним из российских нефтетрейдеров в Китае, составляет десятки миллионов долларов в месяц.
Аналитики отмечают, что основная часть российских нефтяных транзакций по-прежнему осуществляется на традиционные валюты, хотя существуют и другие обходные пути, включая использование, например, дирхама ОАЭ.
Читайте также
Одна российская криптобиржа, Garantex, попала под санкции США в 2022 году и Евросоюза в прошлом месяце. Платформа приостановила обслуживание на прошлой неделе после того, как Tether заблокировала цифровые кошельки на своей платформе.

Криптовалюты для обхода санкций

Криптовалюты являются одним из многочисленных способов обойти проблемы с платежами, по словам одного из источников, консультирующих кремль. Анализ, проведенный Королевским объединенным институтом оборонных исследований Великобритании и Центром информационной устойчивости, также подтверждает эту точку зрения.
Криптовалюты уже помогли находящимся под санкциями США странам, таким как Иран и Венесуэла, поддерживать свою экономику, избегая одновременно использования доллара — лучшей валюты для транзакций на мировом рынке нефти.
Читайте также
Действия россии последовали за тем, как Венесуэла активизировала использование цифровой валюты при экспорте сырой нефти и топлива после того, как Вашингтон снова ввел санкции.
Хотя россия публично поощряла использование криптовалюты и прошлым летом приняла закон, разрешающий платежи в цифровой валюте в международной торговле, о ее использовании в торговле нефтью в стране ранее не сообщалось.
российский центральный банк в прошлом году заявил, что задержки платежей из-за санкций стали серьезной проблемой для российской экономики.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems