россия наращивает экспорт нефти в Китай: санкции США теряют силу — Finance.ua

россия наращивает экспорт нефти в Китай: санкции США теряют силу
Китайские покупатели снова стали активно покупать российскую нефть ВСТО (Восточная Сибирь — Тихий океан), поскольку цены снизились, а трейдеры нашли обходные пути для доставки грузов, несмотря на санкции США.
Об этом пишет Bloomberg.
По данным Kpler, в марте россия поставляла в Китай 1,15 млн баррелей в сутки — это на 16% больше, чем в феврале, и рекордный объем с декабря.
Апрельские поставки из российского порта Козьмино в Китай продаются с премией 2,50 долл. за баррель к Brent, в то время как в марте этот показатель был около 3 долл.
Снижение стоимости особенно выгодно для независимых китайских НПЗ, известных как «чайники». Они ищут альтернативу иранской нефти, поставки которой усложнились из-за жестких санкций США.
После того, как администрация Байдена в январе ввела широкие ограничения, поставки ВСТО в Китай существенно упали. Под санкции попали 161 танкер, что затруднило транспортировку. Однако трейдеры нашли новые маршруты, а часть грузов стали перегружать на частных терминалах размером поменьше.
Некоторые крупные китайские государственные импортеры до сих пор избегают закупок ВСТО из-за риска вторичных санкций, что привело к задержке продаж части мартовских грузов.
После январских ограничений покупателям предлагали два варианта: более дешевые партии на танкерах из черного списка или нефть с надбавкой в 5 долл. и более, если она перевозилась судами, не подпавшими под санкции.
Несмотря на то, что поставки других российских сортов, таких как «Сокол» и сахалинская смесь, остаются ограниченными, торговля ВСТО постепенно возобновляется.
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