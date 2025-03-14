Трамп усилил давление на рф: США прекратили транзакции в энергетике с российскими банками для западных компаний — Finance.ua
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Трамп усилил давление на рф: США прекратили транзакции в энергетике с российскими банками для западных компаний

Мир
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Трамп усилил давление на рф: США прекратили транзакции в энергетике с российскими банками для западных компаний
Трамп усилил давление на рф: США прекратили транзакции в энергетике с российскими банками для западных компаний
США запретили зарубежным компаниям производить расчеты за энергоресурсы россии через подсанкционные банки. Это означает, что европейские страны больше не могут покупать нефть из россии без санкций США.
Об этом сообщает «Голос Америки».
Отмечается, что Минфин США сообщил, что 12 марта истек срок действия «лицензии», позволявшей российским банкам осуществлять финансовые операции в энергетическом секторе, несмотря на санкции. Администрация Дональда Трампа пока не продлила ее действие.
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Генеральная лицензия 8L обеспечивала исключение из санкций, введенных США против россии после полномасштабного вторжения в Украину. Она касалась транзакций с природным газом, нефтью и нефтепродуктами, углем, ураном. Практически генеральная лицензия дозволяла российским банкам обрабатывать платежи за российские энергоносители.
В последний раз она была продлена 10 января 2025 г. администрацией Джо Байдена на 60 дней, чтобы разрешить транзакции в энергетике, поскольку большинство финансовых операций с российскими банками находились под санкциями. В тот же месяц США существенно расширили санкции против так называемого «теневого» флота россии, занимавшегося нелегальной продажей нефти в обход международных ограничений.
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В список банков, получавших выгоду от этой лицензии, входили Сбербанк россии, ВТБ, Внешэкономбанк, Банк Санкт-Петербурга, банк Зенит, Альфа-Банк и Центробанк россии.
Лицензия также разрешала российским банкам обрабатывать европейские платежи за экспорт нефти. Если администрация Трампа не возобновит ее, это может существенно ограничить возможности россии продавать нефть на международном рынке.
Корреспондент Fox News в Белом доме Эдвард Лоренс со ссылкой на источники сообщил в X, что решение не продлевать лицензию является «переговорной тактикой», направленной на то, чтобы россия согласилась на прекращение огня.
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Ранее сообщалось, что США разрабатывают план потенциального ослабления санкций против россии, поскольку Дональд Трамп стремится возобновить связи с москвой и остановить войну в Украине.
США готовы были обсуждать постепенное снятие санкций с россии в рамках переговоров по прекращению войны в Украине. Этот вопрос стал одним из ключевых во время встречи представителей США и россии, которая состоялась в Саудовской Аравии.
По материалам:
Діло
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