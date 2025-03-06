Еврокомиссия повторно отсрочила объявление плана относительно отказа от газа рф — Finance.ua
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Еврокомиссия повторно отсрочила объявление плана относительно отказа от газа рф

Энергетика
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Еврокомиссия повторно отсрочила объявление плана относительно отказа от газа рф
Еврокомиссия повторно отсрочила объявление плана относительно отказа от газа рф
Еврокомиссия вторично отложила презентацию дорожной карты на полный отказ от российских энергоресурсов до 2027 года. Новая задержка с объявлением плана произошла на фоне сообщений о попытках США возобновить трубопроводные поставки газа из россии в Германию.
Об этом сообщает Reuters.
Первую дорожную карту планировалось представить в феврале, однако впоследствии презентацию перенесли на 26 марта. Теперь она совсем исчезла из графика заседаний, новая дата презентации неизвестна.
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Евросоюз задался целью полностью отказаться от импорта российского ископаемого топлива до 2027 года после российского полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. В ноябре прошлого года новый еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что представит пошаговый план достижения этой цели в первые 100 дней своей работы.
После войны против Украины ЕС быстро отказался от российского угля. россия пыталась переориентироваться на поставки в Китай, но к началу нынешнего года отрасль оказалась в глубоком кризисе. Эмбарго на импорт сырой нефти ввели в декабре 2022 года, а нефтепродуктов — в феврале 2023 года.
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Поставки газа, перед войной составлявшие 41% от совокупного газового импорта ЕС, упали до 14% во втором квартале 2023 года. К третьему кварталу 2024 года российская доля выросла до 20%, прежде всего вследствие увеличения закупок сжиженного природного газа (СПГ). Но с января для прокачки трубопроводного газа в Европу осталась только одна линия из пяти из-за того, что Украина отказалась продлевать контракт на транзит топлива через свою территорию.
Некоторые страны призывают ЕС запретить поставки СПГ, другие — Венгрия и Словакия — выступают за продолжение работы с «Газпромом» и возвращение его продукции на европейский рынок. В Германии в ряде промышленных компаний, прежде всего на востоке страны, стали надеяться, что возможное мирное урегулирование в Украине позволит возобновить поставки из россии. Это могло бы способствовать снижению высоких цен на электроэнергию и поддержало производителей удобрений.
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