Еврокомиссия повторно отсрочила объявление плана относительно отказа от газа рф — Finance.ua

Еврокомиссия повторно отсрочила объявление плана относительно отказа от газа рф
Еврокомиссия вторично отложила презентацию дорожной карты на полный отказ от российских энергоресурсов до 2027 года. Новая задержка с объявлением плана произошла на фоне сообщений о попытках США возобновить трубопроводные поставки газа из россии в Германию.
Об этом сообщает Reuters.
Первую дорожную карту планировалось представить в феврале, однако впоследствии презентацию перенесли на 26 марта. Теперь она совсем исчезла из графика заседаний, новая дата презентации неизвестна.
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Евросоюз задался целью полностью отказаться от импорта российского ископаемого топлива до 2027 года после российского полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. В ноябре прошлого года новый еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что представит пошаговый план достижения этой цели в первые 100 дней своей работы.
После войны против Украины ЕС быстро отказался от российского угля. россия пыталась переориентироваться на поставки в Китай, но к началу нынешнего года отрасль оказалась в глубоком кризисе. Эмбарго на импорт сырой нефти ввели в декабре 2022 года, а нефтепродуктов — в феврале 2023 года.
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Поставки газа, перед войной составлявшие 41% от совокупного газового импорта ЕС, упали до 14% во втором квартале 2023 года. К третьему кварталу 2024 года российская доля выросла до 20%, прежде всего вследствие увеличения закупок сжиженного природного газа (СПГ). Но с января для прокачки трубопроводного газа в Европу осталась только одна линия из пяти из-за того, что Украина отказалась продлевать контракт на транзит топлива через свою территорию.
Некоторые страны призывают ЕС запретить поставки СПГ, другие — Венгрия и Словакия — выступают за продолжение работы с «Газпромом» и возвращение его продукции на европейский рынок. В Германии в ряде промышленных компаний, прежде всего на востоке страны, стали надеяться, что возможное мирное урегулирование в Украине позволит возобновить поставки из россии. Это могло бы способствовать снижению высоких цен на электроэнергию и поддержало производителей удобрений.
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