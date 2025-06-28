Рейтинг стран с наибольшей долей пожилых людей — Finance.ua

Рейтинг стран с наибольшей долей пожилых людей Сегодня 12:08 — Мир

Рейтинг стран с наибольшей долей пожилых людей

Граждане трудоспособного возраста делают взносы в социальные и пенсионные системы, что помогает поддерживать детей и пожилых людей. Уменьшение трудоспособного населения и рост доли пожилых людей приводят к серьезной нагрузке на систему здравоохранения, пенсии и экономику в целом.

О странах с наибольшей долей пожилых людей рассказывает Visual Capitalist, со ссылкой на прогноз ООН «World Population Prospects (2024)».

Где в мире больше всего пожилых людей

Первой страной в рейтинге является Монако, где доля пожилых людей среди населения составляет 37%.

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На второй строчке находится Япония, имея почти 37 миллионов человек в возрасте 65+ лет (30% населения).

Следует отметить, что это также четвертый результат по абсолютному количеству пожилых людей после Китая, Индии и США.

Демографическая ситуация в стране вызывает беспокойство из-за нехватки рабочей силы и замедления экономического роста.

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Политики реагируют на это с помощью автоматизации и расширения миграционной политики.

Какова ситуация в европейских странах

В рейтинге 28 из 36 стран — европейские. Средний возраст населения составляет 44 года, что усиливает давление на системы социального и пенсионного обеспечения.

Многие европейские страны уже имеют одни из самых высоких показателей соотношения налогов к ВВП, а демографические изменения влияют на политику и экономику на континенте.

Страны ЕС с самыми высокими долями людей в возрасте 65+:

Италия — 25,1%;

Германия — 23,7%;

Франция — 22,4%.

Напомним, полномасштабное вторжение россии в Украину усугубило демографические проблемы — сокращение населения, снижение рождаемости, старение, миграцию. Бизнесу придется адоптироваться к ситуации.

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По данным НБУ, количество трудоспособного населения сократилось более чем на четверть.

Украина попала в ТОП-5 стран с самой низкой пенсией — около 130−135 евро. Ненамного опережает нас Молдова, где средние выплаты составляют около 200 евро. Замыкает пятерку аутсайдеров Мексика, где средняя пенсия составляет примерно 250 евро.

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