Доплата для одиноких пенсионеров: кто может получить — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Доплата для одиноких пенсионеров: кто может получить

Личные финансы
35
Доплата для одиноких пенсионеров: кто может получить
Доплата для одиноких пенсионеров: кто может получить
Украинцы продолжают получать пенсии и другие социальные выплаты. Некоторые пенсионеры могут получить надбавки и доплаты к пенсионным выплатам. Эксперты рассказали, имеет ли право на доплату пенсионерка 85 лет, проживающая вместе с сыном 66 лет.

Кто имеет право на помощь

Напомним, что одинокие лица, которые достигли 80-летнего возраста и по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе, имеют право на государственную социальную помощь по уходу. Размер такой помощи составляет 944,40 гривны.

Какой пенсионер считается одиноким

Одинокими считаются лица, не имеющие трудоспособных родственников, обязанных по закону их содержать. При этом к трудоспособным относятся лица, не достигшие пенсионного возраста и не имеющие групп инвалидности.
Если ваши дети уже достигли пенсионного возраста, то также считаются нетрудоспособными и по закону не обязаны содержать вас независимо от того, проживаете вы вместе или нет.
Читайте также

Куда обращаться за доплатой

Указанная помощь выплачивается в виде надбавки к пенсии. Для ее назначения следует подать заявление в Пенсионный фонд, в котором отметить отсутствие трудоспособных родственников.
К заявлению также следует добавить:
  • заключение врачебной комиссии,
  • справку о составе семьи.
По материалам:
На пенсии
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems