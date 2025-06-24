Доплата для одиноких пенсионеров: кто может получить — Finance.ua

Доплата для одиноких пенсионеров: кто может получить Сегодня 21:22 — Личные финансы

Доплата для одиноких пенсионеров: кто может получить

Украинцы продолжают получать пенсии и другие социальные выплаты. Некоторые пенсионеры могут получить надбавки и доплаты к пенсионным выплатам. Эксперты рассказали, имеет ли право на доплату пенсионерка 85 лет, проживающая вместе с сыном 66 лет.

Кто имеет право на помощь

Напомним, что одинокие лица, которые достигли 80-летнего возраста и по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе, имеют право на государственную социальную помощь по уходу. Размер такой помощи составляет 944,40 гривны.

Какой пенсионер считается одиноким

Одинокими считаются лица, не имеющие трудоспособных родственников, обязанных по закону их содержать. При этом к трудоспособным относятся лица, не достигшие пенсионного возраста и не имеющие групп инвалидности.

Если ваши дети уже достигли пенсионного возраста, то также считаются нетрудоспособными и по закону не обязаны содержать вас независимо от того, проживаете вы вместе или нет.

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Куда обращаться за доплатой

Указанная помощь выплачивается в виде надбавки к пенсии. Для ее назначения следует подать заявление в Пенсионный фонд, в котором отметить отсутствие трудоспособных родственников.

К заявлению также следует добавить:

заключение врачебной комиссии,

справку о составе семьи.

На пенсии По материалам:

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