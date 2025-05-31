Рейтинг самых опасных и безопасных стран Европы — Finance.ua

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Рейтинг самых опасных и безопасных стран Европы

Мир
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Рейтинг самых опасных и безопасных стран Европы
Рейтинг самых опасных и безопасных стран Европы
Хотя Европа в большинстве своем считается безопасным и мирным регионом, в 2025 году некоторые страны континента остаются зонами повышенного риска для туристов. Война, политическая нестабильность, угроза терроризма и организованная преступность — это влияет на уровень безопасности.
О самых опасных странах Европы в 2025 году рассказывает visitworld.today.
Безопасность европейских стран зависит от многих вещей. Однако ключевыми из них являются:
  • уровень насильственных преступлений: чем выше показатели, тем опаснее страна;
  • международные отношения: коммуникация страны с соседями может повлиять на ее безопасность.
  • статус войны: важный фактор, находится ли сейчас страна в состоянии войны;
  • террористические атаки: частота и серьезность террористических атак;
  • стабильность правительства: устойчивость власти в стране может повлиять на ее всеобщую безопасность.

ТОП-10 самых опасных стран Европы в 2025 году

1 место — Украина. Уровень риска: очень высокий.

Причины: война, обстрелы, военное положение.
Из-за полномасштабного вторжения россии Украина остается самой опасной страной Европы в 2025 году.
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Активные боевые действия продолжаются на востоке и юге, однако воздушные тревоги могут звучать по всей территории.
Несмотря на это, запад Украины остается условно безопасным и принимает иностранных гостей.

2 место — россия. Уровень риска: очень высокий.

Причины: агрессия против Украины, политические репрессии, задержания иностранцев
Изоляция, военные действия и растущие внутренние репрессии создают серьезную опасность для иностранцев.
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Правительства многих стран призывают своих граждан не путешествовать в рф в 2025 году.

3 место — беларусь. Уровень риска: высокий.

Причины: военно-политический альянс с рф, внутренние репрессии, напряжение на границе.

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Беларусь продолжает поддерживать россию в войне и остается нестабильным направлением для путешественников.

4 место — Сербия. Уровень риска: средне-высокий.

Причины: напряжение с Косово, протесты, локальные стычки
Несмотря на стабильность, периодические протесты и обострение ситуации в северном Косово могут угрожать безопасности путешественников.
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5 место — Косово. Уровень риска: средне-высокий.

Причины: этническое напряжение, политическая нестабильность
Косово остается регионом с потенциальной угрозой насилия, особенно в северной части. Туристам рекомендуется избегать скоплений людей и беспорядков.

6 место — Босния и Герцеговина. Уровень риска: средний.

Причины: политическое напряжение, мины в сельских районах
Большинство туристических зон — безопасны, однако в отдаленных районах до сих пор могут быть не обнаружены мины после войны 1990-х годов.

7 место — Молдова. Уровень риска: средний.

Причины: замороженный конфликт в Приднестровье, геополитическая уязвимость
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Несмотря на всеобщую безопасность в Молдове, самопровозглашенное Приднестровье является зоной, где ситуация может быстро измениться. Туда лучше не путешествовать.

8 место — Франция. Уровень риска: средний.

Причины: протесты, вероятность терактов, карманные кражи
Политические демонстрации, забастовки и высокая активность воров в туристических местах снижают общий уровень безопасности Франции, особенно в Париже.

9 место — Италия. Уровень риска: средний.

Причины: мошенничество, воровство, локальные протесты.
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В крупных туристических городах, таких как Рим или Неаполь, следует быть внимательным к личным вещам. В целом страна безопасна при соблюдении базовых мероприятий.

10 место — Турция (европейская часть). Уровень риска: средний.

Причины: землетрясения, нестабильность на границе с Сирией, политическая ситуация
Курортные регионы Турции остаются относительно безопасными, однако на востоке страны и у сирийской границы ситуация напряженная.
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Также в 2025 году в стране произошли землетрясения, временно повлиявшие на инфраструктуру.

Самые безопасные страны Европы в 2025 году

Если вы ищете максимально спокойный и безопасный отдых, рассмотрите следующие направления:
  • Исландия;
  • Финляндия;
  • Словения;
  • Швейцария;
  • Португалия;
  • Чехия.
Большинство стран Европы открыты для путешествий, но часть из них остается зоной повышенного риска.
Обязательно проверяйте официальные предупреждения для путешественников, избегайте конфликтных регионов и оформляйте медицинское страхование перед поездкой.
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По материалам:
visitworld.today
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