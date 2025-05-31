Рейтинг самых опасных и безопасных стран Европы — Finance.ua

Рейтинг самых опасных и безопасных стран Европы Сегодня 16:03 — Мир

Рейтинг самых опасных и безопасных стран Европы

Хотя Европа в большинстве своем считается безопасным и мирным регионом, в 2025 году некоторые страны континента остаются зонами повышенного риска для туристов. Война, политическая нестабильность, угроза терроризма и организованная преступность — это влияет на уровень безопасности.

О самых опасных странах Европы в 2025 году рассказывает visitworld.today.

Безопасность европейских стран зависит от многих вещей. Однако ключевыми из них являются:

уровень насильственных преступлений: чем выше показатели, тем опаснее страна;

чем выше показатели, тем опаснее страна; международные отношения: коммуникация страны с соседями может повлиять на ее безопасность.

коммуникация страны с соседями может повлиять на ее безопасность. статус войны: важный фактор, находится ли сейчас страна в состоянии войны;

важный фактор, находится ли сейчас страна в состоянии войны; террористические атаки: частота и серьезность террористических атак;

частота и серьезность террористических атак; стабильность правительства: устойчивость власти в стране может повлиять на ее всеобщую безопасность.

ТОП-10 самых опасных стран Европы в 2025 году

1 место — Украина. Уровень риска: очень высокий.

Причины: война, обстрелы, военное положение.

Из-за полномасштабного вторжения россии Украина остается самой опасной страной Европы в 2025 году.

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Активные боевые действия продолжаются на востоке и юге, однако воздушные тревоги могут звучать по всей территории.

Несмотря на это, запад Украины остается условно безопасным и принимает иностранных гостей.

2 место — россия. Уровень риска: очень высокий.

Причины: агрессия против Украины, политические репрессии, задержания иностранцев

Изоляция, военные действия и растущие внутренние репрессии создают серьезную опасность для иностранцев.

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Правительства многих стран призывают своих граждан не путешествовать в рф в 2025 году.

3 место — беларусь. Уровень риска: высокий.

Причины: военно-политический альянс с рф, внутренние репрессии, напряжение на границе.

Беларусь продолжает поддерживать россию в войне и остается нестабильным направлением для путешественников.

4 место — Сербия. Уровень риска: средне-высокий.

Причины: напряжение с Косово, протесты, локальные стычки

Несмотря на стабильность, периодические протесты и обострение ситуации в северном Косово могут угрожать безопасности путешественников.

5 место — Косово. Уровень риска: средне-высокий.

Причины: этническое напряжение, политическая нестабильность

Косово остается регионом с потенциальной угрозой насилия, особенно в северной части. Туристам рекомендуется избегать скоплений людей и беспорядков.

6 место — Босния и Герцеговина. Уровень риска: средний.

Причины: политическое напряжение, мины в сельских районах

Большинство туристических зон — безопасны, однако в отдаленных районах до сих пор могут быть не обнаружены мины после войны 1990-х годов.

7 место — Молдова. Уровень риска: средний.

Причины: замороженный конфликт в Приднестровье, геополитическая уязвимость

Несмотря на всеобщую безопасность в Молдове, самопровозглашенное Приднестровье является зоной, где ситуация может быстро измениться. Туда лучше не путешествовать.

8 место — Франция. Уровень риска: средний.

Причины: протесты, вероятность терактов, карманные кражи

Политические демонстрации, забастовки и высокая активность воров в туристических местах снижают общий уровень безопасности Франции, особенно в Париже.

9 место — Италия. Уровень риска: средний.

Причины: мошенничество, воровство, локальные протесты.

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В крупных туристических городах, таких как Рим или Неаполь, следует быть внимательным к личным вещам. В целом страна безопасна при соблюдении базовых мероприятий.

10 место — Турция (европейская часть). Уровень риска: средний.

Причины: землетрясения, нестабильность на границе с Сирией, политическая ситуация

Курортные регионы Турции остаются относительно безопасными, однако на востоке страны и у сирийской границы ситуация напряженная.

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Также в 2025 году в стране произошли землетрясения, временно повлиявшие на инфраструктуру.

Самые безопасные страны Европы в 2025 году

Если вы ищете максимально спокойный и безопасный отдых, рассмотрите следующие направления:

Исландия;

Финляндия;

Словения;

Швейцария;

Португалия;

Чехия.

Большинство стран Европы открыты для путешествий, но часть из них остается зоной повышенного риска.

Обязательно проверяйте официальные предупреждения для путешественников, избегайте конфликтных регионов и оформляйте медицинское страхование перед поездкой.

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