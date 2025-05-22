ТОП-10 стран с самым большим размером теневой экономики (инфографика) — Finance.ua
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ТОП-10 стран с самым большим размером теневой экономики (инфографика)

Мир
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ТОП-10 стран с самым большим размером теневой экономики (инфографика)
ТОП-10 стран с самым большим размером теневой экономики (инфографика)
В странах с низким уровнем дохода теневая деятельность составляет большую часть ВВП, оценивая ее в 42,4%. Для сравнения, в богатых странах этот показатель падает до 5,9% ВВП, причем ОАЭ имеют наименьшую долю в целом.
Об этом пишет visualcapitalist.com.
ТОП-10 стран с самым большим размером теневой экономики (инфографика)

Что такое теневая экономика

Теневая экономика включает незарегистрированную или не облагаемую налогом деятельность, что затрудняет ее мониторинг для органов власти.
Это включает в себя незаконное предпринимательство, торговлю наркотиками, уличных торговцев или наличные операции, совершенные вне бухгалтерского учета. Хотя измерить неформальную экономику тяжело количественно, она сократилась с 17,7% мирового ВВП в 2000 году до 11,8% в 2023 году.
ТОП-10 стран с самым большим размером теневой экономики (инфографика)
Сьерра-Леоне занимает первое место в общем зачете, а теневая экономика составляет 64,5% ВВП.
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Как и во многих других странах Африки южнее Сахары, неформальная экономика привлекает миллионы работников, включая фермеров, занимающихся натуральным хозяйством, уличных торговцев и владельцев малого бизнеса. Эту тенденцию подчеркивают ограниченные возможности в формальном секторе, а также бюрократическая волокита.
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Непал занимает третье место в общем зачете, где теневая деятельность составляет 51% ВВП. Примечательно, что сельскохозяйственный сектор привлекает значительную часть неформальных работников. Фактически 85% рабочей силы Непала участвует в неформальной экономике, что делает ее жизненно важным источником средств к существованию для многих.
А вот теневая экономика Америки составляет лишь 5% ВВП, однако ее огромные размеры, которые оцениваются в 1,4 триллиона долларов, делают ее одной из крупнейших в мире.
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Ранее писали, что в Украине только 16% среди привлеченных к ответственности за коррупционные преступления являются государственными служащими. Большинство коррупционеров — люди среднего возраста без высшего образования.
Об этом заявил руководитель отдела обобщения данных о коррупции и противодействия ей Департамента антикоррупционной политики НАПК Владимир Харченко. Он добавил, что более 50% осужденных за коррупционные преступления являются гражданами Украины от 30 до 50 лет.

Справка Finance.ua:

  • По оценке ИЭИ, в апреле реальный ВВП вырос всего на 0,8% по сравнению с прошлым годом, а инфляция за месяц замедлилась до 0,7%, что стало самым низким показателем прошлого года. Об этом говорится в майском отчете «Месячный Экономический Мониторинг Украины» от Института экономических исследований (ИЭИ).
  • Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пересмотрел прогноз роста реального ВВП Украины на 2025 год до 3,3% (по февральскому прогнозу 3,5%).
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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