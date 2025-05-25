Какие регионы Польши чаще всего выбирают украинцы для жизни — Finance.ua

Какие регионы Польши чаще всего выбирают украинцы для жизни Сегодня 13:18 — Мир

Какие регионы Польши чаще всего выбирают украинцы для жизни

На территории Польши в настоящее врем проживает около 1,55 миллионов граждан Украины. Многие были вынуждены покинуть родную страну из-за полномасштабного вторжения россии в 2022 году, другие приехали раньше на обучение, работу или по личным причинам.

О том, какие именно регионы Польши стали новым домом для большего количества украинцев, рассказывает visitukraine.today.

Мазовецкое воеводство — лидер по количеству украинцев

Наибольшее количество украинцев поселилось в Мазовецком воеводстве, в частности, в столице страны — Варшаве. Здесь проживают 22% всех украинских граждан в Польше.

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Столица привлекает эмигрантов широкими возможностями трудоустройства, высоким уровнем заработной платы, а также доступом к социальной помощи и адаптационным программам.

Нижнесилезское воеводство — Вроцлав как магнит для новоприбывших

На втором месте — Нижнесилезское воеводство, административным центром которого является Вроцлав. Здесь проживает 12% украинцев.

Вроцлав славится своей открытостью, развитой инфраструктурой и благоприятным отношением местного сообщества к беженцам.

Великопольское воеводство — стабильность и перспектива

Третье место занимает Великопольское воеводство с центром Познани, где проживает 11% украинцев.

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Этот город известен своим экономическим потенциалом и стабильным рынком труда.

Малопольское и Силезское воеводства — популярные южные регионы

По 9% украинских граждан проживают в Малопольском (Краков) и Силезском (Катовице) воеводствах. Эти регионы привлекают как образовательными учреждениями, так и развитой бизнес-средой.

Причины такого распределения

Географическое размещение украинской диаспоры в Польше обусловлено прежде всего экономическими факторами, наличием крупных городов с развитым рынком труда, а также лучшими условиями для интеграции.

Центральная, западная и южная части страны стали основными регионами, где украинцы находят новый дом.

Несмотря на возможные изменения в будущем, уже понятно: Польша стала ключевым направлением для украинских граждан в поисках безопасности и новых возможностей.

Напомним, в Польше наблюдается заметная трансформация на рынке труда — все больше работодателей отходят от традиционной модели постоянного трудоустройства. Вместо нее компании все активнее используют контракты B2B, временную занятость и аутсорсинг.

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