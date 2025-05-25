Какие регионы Польши чаще всего выбирают украинцы для жизни — Finance.ua

Какие регионы Польши чаще всего выбирают украинцы для жизни
На территории Польши в настоящее врем проживает около 1,55 миллионов граждан Украины. Многие были вынуждены покинуть родную страну из-за полномасштабного вторжения россии в 2022 году, другие приехали раньше на обучение, работу или по личным причинам.
О том, какие именно регионы Польши стали новым домом для большего количества украинцев, рассказывает visitukraine.today.
Мазовецкое воеводство — лидер по количеству украинцев
Наибольшее количество украинцев поселилось в Мазовецком воеводстве, в частности, в столице страны — Варшаве. Здесь проживают 22% всех украинских граждан в Польше.
Столица привлекает эмигрантов широкими возможностями трудоустройства, высоким уровнем заработной платы, а также доступом к социальной помощи и адаптационным программам.
Нижнесилезское воеводство — Вроцлав как магнит для новоприбывших
На втором месте — Нижнесилезское воеводство, административным центром которого является Вроцлав. Здесь проживает 12% украинцев.
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Вроцлав славится своей открытостью, развитой инфраструктурой и благоприятным отношением местного сообщества к беженцам.
Великопольское воеводство — стабильность и перспектива
Третье место занимает Великопольское воеводство с центром Познани, где проживает 11% украинцев.
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Этот город известен своим экономическим потенциалом и стабильным рынком труда.
Малопольское и Силезское воеводства — популярные южные регионы
По 9% украинских граждан проживают в Малопольском (Краков) и Силезском (Катовице) воеводствах. Эти регионы привлекают как образовательными учреждениями, так и развитой бизнес-средой.
Причины такого распределения
Географическое размещение украинской диаспоры в Польше обусловлено прежде всего экономическими факторами, наличием крупных городов с развитым рынком труда, а также лучшими условиями для интеграции.
Центральная, западная и южная части страны стали основными регионами, где украинцы находят новый дом.
Несмотря на возможные изменения в будущем, уже понятно: Польша стала ключевым направлением для украинских граждан в поисках безопасности и новых возможностей.
Напомним, в Польше наблюдается заметная трансформация на рынке труда — все больше работодателей отходят от традиционной модели постоянного трудоустройства. Вместо нее компании все активнее используют контракты B2B, временную занятость и аутсорсинг.
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