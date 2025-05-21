ТОП-10 прозрачных городов Украины (рейтинг, инфографика) — Finance.ua
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ТОП-10 прозрачных городов Украины (рейтинг, инфографика)

Мир
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ТОП-10 прозрачных городов Украины (рейтинг, инфографика)
ТОП-10 прозрачных городов Украины (рейтинг, инфографика)
Черновцы, Винница и Луцк возглавили Рейтинг прозрачности городов Украины. Также свои позиции с 2023 сохранили Мукачево и Львов. В то же время Днепр и Дрогобыч изменили статус на «частично прозрачные».
Об этом сообщает «Окно Восстановления» в презентации данных мониторинга работы 100 городских советов из 21 области.
Это уже восьмое исследование Transparency International Ukraine в рамках программы «Прозрачные города».
Какова задача исследования
Города оценивали по 70 критериям, в том числе и по евроинтеграционным. В 2024 году прозрачными стали 5 городов, «частично прозрачными» 22 города, а остальные 72 не достигли отметки в 50 баллов, поэтому остались в статусе «непрозрачных».
Прозрачность во время войны имеет сугубо практическое значение — доноры больше помогают тем, кто более прозрачн и понятен.

Десятка лучших и десятка самых слабых

Лидеры рейтинга — Черновцы, Винница и Луцк.
В частности, Черновцы получили 84,5 балла из 100, поднявшись на 27 процентных пунктов (далее ― п.п.). В Виннице ― 81 балл, Луцк поднялся на 20,7 п.п. и набрал 76 баллов. Далее следуют Мукачево и Львов.
В десятку лучших вошли семь областных центров и три других города: в частности, кроме вышеназванных, это частично прозрачные Белая Церковь (69 баллов), Николаев (68 баллов), Кропивницкий (67,5 балла), Дрогобыч (66 баллов) и Хмельницкий (64,5 балла).
ТОП-10 прозрачных городов Украины (рейтинг, инфографика)
Самыми слабыми в этом году, как показало исследование, стали
  • Конотоп (11 баллов),
  • Могилев-Подольский (15,5 балла),
  • Золочев (16 баллов),
  • Хуст (16,5 балла),
  • Белгород-Днестровский (17,5 баллов),
  • Южное и Вишневое (по 19,5 балла),
  • Самар (21,5 балла),
  • Глухов и Измаил (по 22,5 балла).
Половина этих городов впервые приняла участие в исследовании прозрачности, остальные пять уже имели такой опыт.
ТОП-10 прозрачных городов Украины (рейтинг, инфографика)
Средний уровень прозрачности 100 городов — 41,6%.
Города, показывающие высокие результаты в предыдущие годы, часто продолжали двигаться к увеличению прозрачности и в 2024 году.
Семь городов повысили категорию: Винница, Луцк, Черновцы, Вараш, Запорожье, Коломыя, Славута. За год 37 городских советов улучшили свою прозрачность на 10% и больше.
По материалам:
Finance.ua
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