Где в ЕС жить дешевле всего: рейтинг стран в 2025 году — Finance.ua

Где в ЕС жить дешевле всего: рейтинг стран в 2025 году Сегодня 08:32 — Мир

Где в ЕС жить дешевле всего: рейтинг стран в 2025 году

Переезд в другую страну — это всегда новые впечатления, знакомство с культурой и другой ритм жизни. Но важно учитывать и практические аспекты, в частности, стоимость жизни, которая часто становится решающим фактором. Если вам хочется жить без лишних трат, в Европе есть немало бюджетных направлений для комфортной жизни.

Издание Relocate. me рассмотрело несколько самых привлекательных европейских стран для экспатов — в частности, Хорватию, Эстонию, Испанию, Венгрию и Черногорию.

Хорватия

Хорватия стремительно набирает популярность среди экспатов, которые мечтают жить в стране с богатым культурным наследием, живописными пляжами и размеренным стилем жизни.

Медицинская система Хорватии славится высоким качеством и доступностью — это важное преимущество для планирующих переезд семей. Возможность оформить международное медицинское страхование придает еще больше уверенности в будущем.

Расположение страны в самом центре Европы — еще один плюс. Выходные в другой стране — не проблема: перелет из Загреба в Париж обойдется примерно в 50 евро и продлится всего два часа.

Теперь к конкретике:

аренда квартиры в центре города — около €550 в месяц;

обед в кафе или ресторане — примерно €10;

чашка кофе — около €2.

По сравнению с другими европейскими столицами преимущества очевидны: жилье в Загребе (примерно €670) значительно дешевле, чем в Лондоне (€2500) или Париже (€1400). Индекс стоимости жизни в Хорватии — 31,5 — существенно ниже, чем в Швейцарии (84,0), Ирландии (57,4) или Нидерландах (50,2). Неудивительно, что у Хорватии один из самых высоких уровней эмиграции в ЕС — ее выбирают не только из-за красоты, но и из-за практичности.

Для удалённых работников страна предлагает особые условия. Виза цифрового кочевника разрешает работать на иностранную компанию без уплаты налога на прибыль в течение года.

Эстония

Эстония — это идеальный выбор для экспатов, которые ищут сочетание современных технологий и старинной европейской атмосферы, не переплачивая, как и во многих странах Западной Европы. Английский здесь довольно распространен, особенно в IT-сфере, что значительно облегчает адаптацию для новичков.

Вот несколько фактов, делающих Эстонию привлекательной для жизни:

аренда в центре города — около €600 в месяц за уютную квартиру;

питание вне дома — сытный ужин обойдется примерно в €11;

утренний кофе — около €3.

По сравнению со многими европейскими столицами, жизнь в Таллинне значительно выгоднее. Например, арендная плата здесь на 16,5% ниже, чем в Хельсинки, и почти на 68% ниже, чем в Париже. Стоимость жизни остается низкой. Ориентировочные ежемесячные расходы на одного человека — €840 (без учета аренды).

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Еще одна сильная сторона Эстонии — ее цифровая открытость. Здесь действует виза для цифровых кочевников, а также уникальная программа электронного резидентства, позволяющая открывать бизнес дистанционно.

Города Таллин и Тарту стали центрами растущего сообщества экспатов, в частности, благодаря государственной программе «Поселиться в Эстонии», которая предлагает бесплатные языковые курсы и программы адаптации для новоприбывших и их семей.

Испания

Испания действительно имеет все: солнечные пляжи, яркие фестивали и расслабленный ритм жизни. Испания — это не только мегаполисы. Тихие деревни, живописные побережья и уютные городки создают идеальный баланс между традицией и комфортом.

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Жить в Испании — это наслаждаться качественной жизнью без финансовых перегрузок, характерных для многих стран Западной Европы. Именно поэтому Испания — одно из любимых мест не только для экспатов, но и для туристов из Великобритании и других западноевропейских стран.

Вот как выглядят базовые расходы:

аренда жилья в центре города: примерно €930 в месяц;

ужин в ресторане: около €12;

чашечка кофе: всего €2.

В результате общие расходы на жизнь в Испании — около 1630 евро в месяц (включая аренду), тогда как, например, в Нидерландах аналогичные расходы могут достигать 2300 евро. Это делает жизнь в Испании примерно на 29% дешевле.

Испания привлекает около 6 миллионов экспатов, в том числе в такие города, как Барселона, Мадрид, Валенсия, Малага и Севилья. Для тех, кто работает дистанционно, отличным решением является виза цифрового кочевника, которая позволяет жить и работать в Испании, путешествовать по Шенгенской зоне и брать с собой семью. Существует также несколько программ для получения вида на жительство в ЕС, а спрос на специалистов со стороны международных компаний открывает широкие карьерные перспективы.

Венгрия

Венгрия — недооцененная жемчужина Европы, объединяющая богатую историю с живой, динамичной атмосферой. Она славится своей культурой, ночной жизнью и гастрономией. А сельские регионы полны виноградников, ярмарок и фестивалей, демонстрирующих местные традиции.

Вот несколько цифр, подтверждающих привлекательность Венгрии:

аренда в центре города: ориентировочно €420;

питание вне дома: ужин — только €9;

кофе: €2 за чашку.

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Индекс стоимости жизни в Венгрии — всего 28,2 (по шкале до 100), что делает ее одной из самых доступных стран для проживания в Европе. Для сравнения: аренда квартиры в центре Будапешта на 68% дешевле, чем в Берлине, где за жилье придется выложить около €1300.

Поэтому жизнь здесь позволяет наслаждаться европейским образом жизни без чрезмерных затрат.

Черногория

Черногория поражает своими пейзажами — от голубизны Адриатического моря до суровой красоты гор. Это спокойный ритм исторических городов, очарование приморских деревень и теплый средиземноморский климат. Будва, Котор, Герцег-Нови — каждое из этих мест имеет свою уникальную атмосферу.

Стоимость жизни здесь приятно удивляет:

аренда в центре города: примерно €600;

питание в ресторане: всего €9 за ужин;

кофе: традиционные €2 за чашку.

В столице Подгорице аренда жилья обходится в среднем 530 евро — значительно дешевле, чем в Париже (1400 евро) или Амстердаме (1900 евро). Хотя средние зарплаты невысокие, удаленные работники могут рассчитывать на годовой доход около 45 тыс. евро. — этого более чем достаточно для комфортной жизни в Черногории.

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Страна идеально подходит для фрилансеров или владельцев паспортов ЕС. Хотя по-английски здесь говорят не везде, в туристических и прибрежных зонах проблем с коммуникацией обычно не возникает. Если вы мечтаете о жизни у моря, активном отдыхе и в то же время желаете избежать расходов, характерных для популярных европейских направлений — Черногория станет удачным выбором.

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