С 2027 года в ЕС введут предел оплаты наличными — Finance.ua

С 2027 года в ЕС введут предел оплаты наличными Сегодня 19:41 — Мир

С 2027 года в ЕС введут предел оплаты наличными

С 2027 года в Европейском Союзе вступят в силу новые правила, ограничивающие наличные расчеты до 10 тыс. евро. Изменения будут также касаться Польши.

Об этом сообщает издание inpoland.net.pl.

В ЕС готовятся ввести новые правила, которые ограничат возможность наличных операций. С 2027 года будет действовать лимит платежей наличными — максимально 10 тыс. евро или эквивалент в другой валюте. Эти нововведения направлены на повышение финансовой прозрачности и снижение рисков отмывания средств и других экономических преступлений.

Новые правила также введут обязанность идентификации клиента, когда сумма платежа будет превышать 3 тыс. евро (или эквивалент в другой валюте). Однако страны-члены смогут еще больше усилить ограничения на своей территории. В случае с криптовалютами биржи должны будут проверять личность клиентов, начиная с транзакций более 1 тыс. евро.

Фактически это означает, что, например, покупая авто или квартиру, уже нельзя будет рассчитаться наличными. Оплату нужно будет производить только через банк.

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Ограничения будут касаться не только физических лиц, но и предприятий и учреждений.

В Польше уже действуют ограничения на наличные расчеты для предпринимателей — они не могут рассчитываться наличными на сумму более 15 тыс. злотых.

Как мы сообщали ранее, разговоры о возможном переходе Польши на евро ведутся годами, несмотря на то, что большинство поляков выступают против и количество евроскептиков только растет. Finance.ua разобрался , выгоден ли для Варшавы переход на евро и что изменится для жителей страны в случае отказа от злотого.

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