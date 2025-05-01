С 2027 года в ЕС введут предел оплаты наличными — Finance.ua

С 2027 года в ЕС введут предел оплаты наличными
С 2027 года в Европейском Союзе вступят в силу новые правила, ограничивающие наличные расчеты до 10 тыс. евро. Изменения будут также касаться Польши.
Об этом сообщает издание inpoland.net.pl.
В ЕС готовятся ввести новые правила, которые ограничат возможность наличных операций. С 2027 года будет действовать лимит платежей наличными — максимально 10 тыс. евро или эквивалент в другой валюте. Эти нововведения направлены на повышение финансовой прозрачности и снижение рисков отмывания средств и других экономических преступлений.
Новые правила также введут обязанность идентификации клиента, когда сумма платежа будет превышать 3 тыс. евро (или эквивалент в другой валюте). Однако страны-члены смогут еще больше усилить ограничения на своей территории. В случае с криптовалютами биржи должны будут проверять личность клиентов, начиная с транзакций более 1 тыс. евро.
Фактически это означает, что, например, покупая авто или квартиру, уже нельзя будет рассчитаться наличными. Оплату нужно будет производить только через банк.
Ограничения будут касаться не только физических лиц, но и предприятий и учреждений.
В Польше уже действуют ограничения на наличные расчеты для предпринимателей — они не могут рассчитываться наличными на сумму более 15 тыс. злотых.
Как мы сообщали ранее, разговоры о возможном переходе Польши на евро ведутся годами, несмотря на то, что большинство поляков выступают против и количество евроскептиков только растет. Finance.ua разобрался, выгоден ли для Варшавы переход на евро и что изменится для жителей страны в случае отказа от злотого.
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