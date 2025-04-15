Лимиты на карточные переводы снизили их объемы на 80 миллиардов в месяц — НБУ Сегодня 15:14 — Финтех и Карты

Лимиты на карточные переводы снизили их объемы на 80 миллиардов в месяц — НБУ

После введения лимитов на переводы средств с карты на карту их объемы снизились с 250 млрд грн до 170 млрд грн в месяц.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Олийнык во время заседания временной следственной комиссии по национальной безопасности.

«Речь идет о переводах клиентов, которые не смогли объяснить цель перевода и источник происхождения средств», — сказал он.

В то же время НБУ разрабатывает законопроект о создании реестра дропов.

«Соответствующий законопроект в ближайшее время направим на рассмотрение комитета парламента», — добавил Олийнык.

По его словам, реестр заработает как минимум через полгода после того, как закон будет принят.

Также в НБУ отмечают, что попавший в этот реестр дропов человек будет находиться там не постоянно и сможет из него выйти. Для таких людей будут устанавливаться более жесткие ограничения на переводы средств.

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Напомним, с 1 октября 2024 года Национальный банк Украины на полгода установил лимит в 150 тысяч грн в месяц (вместо 100 тысяч, анонсированных ранее) для переводов физлиц с карты на карту.

Уже в апреле 2025 г. эти ограничения были отменены, однако теперь действует меморандум между банками.

По данным НБУ, ограничение переводов помогло снизить «аномальный всплеск» объемов переводов, а также прекратили рост количества платежных карт , который наблюдался в сентябре-октябре 2024 года.

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Економічна Правда По материалам:

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