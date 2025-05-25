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Страны — лидеры по запасам алмазов в мире

Мир
24
Страны — лидеры по запасам алмазов в мире
Страны — лидеры по запасам алмазов в мире
Алмаз — это один из самых известных драгоценных камней в мире. При этом запасы алмазов были обнаружены во многих странах, среди которых есть лидеры.
Об этом свидетельствуют данные портала Statista.

Где самые большие запасы алмазов в мире

Мощным игроком на мировом рынке алмазов является россия. Запасы драгоценных камней в стране оценивают примерно в 990 миллионов каратов. Речь идет о промышленных запасах алмазов.
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Позиции рф в этом секторе также усиливает компания «Алроса», которая занимается разведкой, добычей, обработкой и реализацией алмазов.
Дело в том, что это один из крупнейших производителей алмазов на глобальном уровне.
Однако в 2024 году ЕС ввел санкции против компании «Алроса» и ее руководителя Павла Мариничева, согласно официальному сайту Евросоюза.
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Компания «Алроса» контролирует более 90% добычи алмазов в рф. Это также означает, что она несет ответственность за треть мирового производства алмазов.
В лидеры по запасам алмазов также входят несколько африканских стран:
  • Ботсвана — 250 миллионов каратов;
  • Ангола — 150 миллионов каратов;
  • Конго — 150 миллионов каратов;
  • Южная Африка — 85 миллионов каратов.
Кроме того, запасы в размере 120 миллионов каратов алмазов приходятся на другие страны мира.
Следует отметить, что в последние годы этот рынок находится в кризисе. На этом фоне компания De Beers, один из лидеров в отрасли, занимается тайной продажей алмазов по специальным ценам.
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По материалам:
Телеканал 24
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