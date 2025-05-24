Какая страна обладает самым большим запасом меди в мире — Finance.ua

Какая страна обладает самым большим запасом меди в мире
Медь — это критически важный материал для мира, влияющий на глобальную экономику. Бесспорным лидером по запасам меди является Чили. На страну приходится 21,3% мировых резервов металла.
Об этом свидетельствуют данные Global Business Reports.
Речь идет о запасах меди в размере 190 миллионов тонн. Эти резервы гарантируют производство меди примерно на следующие 100 лет при текущих темпах добычи, пишет Nasdaq.
Добавляют, в Чили работают три крупнейших в мире производителя меди:
- Codelco;
- BHP;
- Freeport McMoRan.
Известно, что в марте 2025 г. в Чили увеличили объемы производства меди. Этот показатель вырос на 9,1% в годовом расчете до 477 тысяч тонн, по данным Trading Economics.
На момент создания этого материала медь торгуется на уровне 9573 долларов за тонну. С начала года цена меди выросла более чем на 9%, информирует Markets Insider.
В конце марта 2025 года цена меди выросла до нового рекорда на рынке — до 5,22 доллара за фунт (453,59 г).
Цена на металл стремительно выросла, в частности, из-за остановки поставок из Чили из-за проблем на металлургическом заводе в Альтонорте.
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