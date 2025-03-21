Цена меди достигла максимума за 5 месяцев из-за опасений относительно пошлин Трампа — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цена меди достигла максимума за 5 месяцев из-за опасений относительно пошлин Трампа

Банковские металлы
13
Цена на медь в Лондоне достигла пятимесячного максимума, превысив 10 000 долл. за тонну.
Об этом пишет Financial Times.
Издание отмечает, что это произошло на фоне растущего спроса и опасений относительно возможного введения пошлин в США. Тем временем в Нью-Йорке трейдеры готовы платить рекордную премию за медь, чтобы гарантировать поставки в США.
Разрыв между ценами на нью-йоркской бирже Comex и Лондонской бирже металлов достиг нового рекорда, превысив 1 254 долл. за тонну. Это обусловлено тем, что трейдеры пытаются ввезти металл до возможного ввода пошлин.
Если Соединенные Штаты введут 25-процентные пошлины на импорт меди, разница в ценах может возрасти еще больше — до 2 000 долл. за тонну, считают аналитики.
Цены также поддерживаются ростом спроса после немецких военных и инфраструктурных инвестиций и экономических стимулов в Китае.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems