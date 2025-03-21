Цена меди достигла максимума за 5 месяцев из-за опасений относительно пошлин Трампа — Finance.ua

Цена меди достигла максимума за 5 месяцев из-за опасений относительно пошлин Трампа
Цена на медь в Лондоне достигла пятимесячного максимума, превысив 10 000 долл. за тонну.
Об этом пишет Financial Times.
Издание отмечает, что это произошло на фоне растущего спроса и опасений относительно возможного введения пошлин в США. Тем временем в Нью-Йорке трейдеры готовы платить рекордную премию за медь, чтобы гарантировать поставки в США.
Разрыв между ценами на нью-йоркской бирже Comex и Лондонской бирже металлов достиг нового рекорда, превысив 1 254 долл. за тонну. Это обусловлено тем, что трейдеры пытаются ввезти металл до возможного ввода пошлин.
Если Соединенные Штаты введут 25-процентные пошлины на импорт меди, разница в ценах может возрасти еще больше — до 2 000 долл. за тонну, считают аналитики.
Цены также поддерживаются ростом спроса после немецких военных и инфраструктурных инвестиций и экономических стимулов в Китае.
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