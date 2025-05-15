Обнаружено одно из крупнейших в мире месторождений золота, серебра и меди — Finance.ua

Обнаружено одно из крупнейших в мире месторождений золота, серебра и меди Сегодня 20:10 — Банковские металлы

Обнаружено одно из крупнейших в мире месторождений золота, серебра и меди

На границе Аргентины и Чили геологи обнаружили богатейшее месторождение ценных металлов, которое уже назвали одним из крупнейших в мире.

Новые данные свидетельствуют о том, что минеральный ресурс Викуня (Vicuña Mineral Resource) может содержать до 13 миллионов тонн меди, 32 миллиона унций золота и 659 миллионов унций серебра.

Об этом пишет T4

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Этот регион охватывает провинцию Сан-Хуан в Аргентине и область Атакама в Чили. Месторождение принадлежит двум горным гигантам — Lundin Mining и BHP, и уже сегодня входит в десятку крупнейших производителей меди в мире.

Ресурс охватывает два основных месторождения — Filo del Sol и Josemaria.

Золото, серебро и медь обладают не только эстетической или монетарной ценностью. Эти металлы критически важны для технологий.

Золото широко используется в электронике, компьютерах, космической технике и самолетных двигателях.

Медь — незаменимый элемент в энергетических системах и транспорте.

— незаменимый элемент в энергетических системах и транспорте. Серебро обладает уникальными проводниковыми и антимикробными свойствами.

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Таким образом, открытие такого масштаба может повлиять на мировые рынки и сделать регион ключевым игроком в поставке стратегических материалов.

Эти драгоценные ресурсы — результат древних геологических процессов, которые происходили миллионы лет назад. В местах столкновения тектонических плит подземная магма поднималась вверх, а перегретые минеральные растворы просачивались в трещины земной коры. Охлаждаясь, эти растворы оставляли в породах вены золота, серебра и меди.

Добыча полезных ископаемых — это не только экономика, но и экология. Чтобы добраться до металлов, нужна инфраструктура: дороги, техника, транспорт. В результате меняется ритм жизни в отдаленных уголках планеты, а природные экосистемы оказываются под угрозой.

Развитие месторождения Викуня может принести миллиардные доходы, но одновременно вызывает вопрос о сбалансированности между экономической выгодой и сохранением природы, которая формировала эти ресурсы миллионы лет.

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