Обнаружено одно из крупнейших в мире месторождений золота, серебра и меди — Finance.ua
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Обнаружено одно из крупнейших в мире месторождений золота, серебра и меди

Банковские металлы
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Обнаружено одно из крупнейших в мире месторождений золота, серебра и меди
Обнаружено одно из крупнейших в мире месторождений золота, серебра и меди
На границе Аргентины и Чили геологи обнаружили богатейшее месторождение ценных металлов, которое уже назвали одним из крупнейших в мире.
Новые данные свидетельствуют о том, что минеральный ресурс Викуня (Vicuña Mineral Resource) может содержать до 13 миллионов тонн меди, 32 миллиона унций золота и 659 миллионов унций серебра.
Об этом пишет T4.
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Этот регион охватывает провинцию Сан-Хуан в Аргентине и область Атакама в Чили. Месторождение принадлежит двум горным гигантам — Lundin Mining и BHP, и уже сегодня входит в десятку крупнейших производителей меди в мире.
Обнаружено одно из крупнейших в мире месторождений золота, серебра и меди
Ресурс охватывает два основных месторождения — Filo del Sol и Josemaria.
Золото, серебро и медь обладают не только эстетической или монетарной ценностью. Эти металлы критически важны для технологий.
  • Золото широко используется в электронике, компьютерах, космической технике и самолетных двигателях.
  • Медь — незаменимый элемент в энергетических системах и транспорте.
  • Серебро обладает уникальными проводниковыми и антимикробными свойствами.
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Таким образом, открытие такого масштаба может повлиять на мировые рынки и сделать регион ключевым игроком в поставке стратегических материалов.
Эти драгоценные ресурсы — результат древних геологических процессов, которые происходили миллионы лет назад. В местах столкновения тектонических плит подземная магма поднималась вверх, а перегретые минеральные растворы просачивались в трещины земной коры. Охлаждаясь, эти растворы оставляли в породах вены золота, серебра и меди.
Добыча полезных ископаемых — это не только экономика, но и экология. Чтобы добраться до металлов, нужна инфраструктура: дороги, техника, транспорт. В результате меняется ритм жизни в отдаленных уголках планеты, а природные экосистемы оказываются под угрозой.
Развитие месторождения Викуня может принести миллиардные доходы, но одновременно вызывает вопрос о сбалансированности между экономической выгодой и сохранением природы, которая формировала эти ресурсы миллионы лет.
По материалам:
Finance.ua
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