Реестр коррупционеров может вырасти — НАПК Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Реестр коррупционеров может вырасти — НАПК

В Украине госреестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, может резко возрасти.

Об этом в Ивано-Франковске на брифинге сообщил заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Артем Сытник, отвечая на вопросы корреспондента Укринформа о динамике этого реестра.

«Декларирование было приостановлено, и многие забыли подать декларации при увольнении, а это также правонарушение, связанное с коррупцией. Сейчас у нас более 40 тысяч сообщений о несвоевременной подаче деклараций. Это может способствовать тому, что количество лиц в реестре нарушителей может резко возрасти», — отметил Сытник.

По его словам, больше всего деклараций не подали те лица, которые были уволены с работы на государственной службе в период, когда декларирование было приостановлено.

«У нас более 80% сообщений о несвоевременной подаче деклараций — это в отношении уже уволенных лиц», — уточнил Артем Сытник.

Он отметил, что когда человек не находится на государственной службе около года, он о декларировании просто забывает. Однако это не снимает ответственность. К тому же законодательство, регламентирующее удаление лиц из этого реестра через определенный период времени, после принятия Верховной Радой еще не подписал Президент Украины Владимир Зеленский. Следовательно, пребывание лиц в этом реестре пока является пожизненным.

В настоящее время в реестре лиц, совершивших коррупционные правонарушения, находятся более 40 тысяч должностных лиц. Больше всего этот реестр используют при проверке осуществления госзакупок.

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Напомним, по данным Опендатабот, в 2023 году в Реестр коррупционеров попали 2,4 тыс. человек. Это почти втрое меньше по сравнению с 2021 годом. Самым богатым на коррупцию регионом оказались Львовщина и Киевщина. А самая популярная причина попадания в реестр — предложение выгоды за действия или бездействие во власти.

По оценкам экспертов, коррупция в Западной Европе и Европейском Союзе ухудшается. И это произошло впервые за десять лет.

Укрінформ По материалам:

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