В ЕС считают, что Украина преодолела только четверть марафона борьбы с коррупцией — Finance.ua

В ЕС считают, что Украина преодолела только четверть марафона борьбы с коррупцией Сегодня 18:00 — Казна и Политика

В ЕС считают, что Украина преодолела только четверть марафона борьбы с коррупцией

Украине как государству-кандидату на вступление в Евросоюз нужно трезво воспринимать объем задач по вопросу противодействия коррупции.

Об этом рассказали представители Еврокомиссии и внешнеполитической службы ЕС в ходе телемоста Киев-Брюссель «Борьба с коррупцией: путь Украины в ЕС», организованный антикоррупционной инициативой ЕС (EUACI), передает «Европейская правда».

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В ЕС подчеркнули, что помогают Украине построить антикоррупционную структуру «по требованию украинского общества», и соблюдение этих требований свидетельствует, что процесс далек от завершения.

«Процесс вступления в ЕС похож на марафон. Порой может казаться, что трасса короче, что это 10-километровка и финиш близко. Но нет — это 42 километра, и вам нужно думать на перспективу», — пояснил в ходе дискуссии Ассьер Сантильян Лузуриага, руководитель отдела, который занимается верховенством права, в представительстве ЕС в Украине.

«В марафоне мы сейчас где-то на первых 10 километрах», — добавил он.

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В то же время европейский дипломат подчеркнул, что подготовительная работа проведена украинской стороной качественно, что позволяет далее проводить работу быстрее.

«Если продолжать спортивную аналогию, то для начала марафона нужна также тренировка. Поэтому в последние годы многие ваши усилия пошли на „тренировку“, то есть приготовление, вы создали институции», — пояснил он.

Представитель Еврокомиссии Вольфганг Нозар (DG NEAR), включавшийся через телемост из Брюсселя, добавил, что решения и конкретные действия остаются за Киевом.

«Мы можем помогать советами, но реальная работа — за Украиной», — объяснил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда По материалам:

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