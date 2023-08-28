Зеленский хочет приравнять коррупцию к госизмене на время войны — Finance.ua

Зеленский хочет приравнять коррупцию к госизмене на время войны Сегодня 10:02 — Казна и Политика

Зеленский хочет приравнять коррупцию к госизмене на время войны

Президент Владимир Зеленский намерен подать законопроект о приравнивании коррупции к государственной измене на военное время.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «1+1».

«Я поставил задачу, и законодателю Украины будут предложены мои предложения по приравниванию коррупции к государственной измене на военное время. Я понимаю, что такое оружие не может действовать постоянно в обществе, но на военное время, я думаю, это поможет. Поддержит ли это законодатель, не знаю, но я точно предложу. Потому что мы развиваем демократическое общество. Очень важно не перекручивать гайки и не смотреть каждый раз на тот или иной острый вопиющий случай. Мы должны вводить системные вещи», — заявил президент.

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Отвечая на вопрос, может ли быть приравнена коррупция к госизмене до окончания войны, или война закончится быстрее, Зеленский сказал: «Мы все хотим, чтобы война закончилась быстрее. Но это точно для того, чтобы соответствующий инструмент был задействован как можно скорее. Я думаю, что парламент это получит в ближайшую неделю. Дальше игра на стороне парламента уже».

По словам Зеленского, такое уравнение будет очень серьезным инструментом, «чтобы даже не думали».

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«Но это не расстрел, это не сталинизм. Это, если есть доказательства, человек должен быть за решеткой», — пояснил он.

При этом, отвечая на вопрос о борьбе с коррупцией, президент отметил, что у него «нет очень много времени на то, чтобы заниматься деталями, потому что есть действительно мелочи».

Зеленский также отметил, что в феврале-марте 2022 года в Украине «была борьба на выживание за то, чтобы у нас была Украина».

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«Я на все, что происходило в марте, смотрю с сомнением. Потому что когда государство говорит раздавать оружие всем — это вне закона было. Некоторые вещи вне закона. Но есть закон современного времени», — сказал он, добавив, что «март — очень сложный месяц, я бы на это обращал особое внимание».

На вопрос, готов ли он начать борьбу с коррупцией со своей команды, президент сказал: «У меня нет своих или не своих. Есть честный человек или нечестный. Если есть доказательства, что человек нечестный, я увольняю таких людей. Я не вижу в этом сегодня у меня вопроса. У меня таких внутренних вопросов нет. Я сосредоточен на других вещах. Поэтому я спокоен. Для меня самое главное — выбрать системное решение. Тогда мне легче внедрять те или иные политики. Я для себя это решил».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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