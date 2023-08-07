Правительство предлагает изменить основания для внесения лиц в реестр коррупционеров — Finance.ua

Правительство предлагает изменить основания для внесения лиц в реестр коррупционеров Сегодня 19:33 — Казна и Политика

Правительство предлагает изменить основания для внесения лиц в реестр коррупционеров

Кабинет Министров согласовал проект закона «О внесении изменений в статью 59 Закона Украины „О предотвращении коррупции“ об усовершенствовании порядка привлечения к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления».

Об этом сообщил в Телеграме постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Законопроектом предлагается определить новые основания для внесения сведений о физических лицах, которые привлечены к ответственности за административное правонарушение, связанное с коррупцией, в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, а именно: постановления Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Национальной полиции о наложении административного взыскания, вступивших в законную силу и направленных для принудительного исполнения в порядке, определенном ЗУ «Об исполнительном производстве», — написал Мельничук.

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По его словам, также предусмотрено определение основания невнесения в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, сведений о физических лицах, привлеченных к ответственности за административное правонарушение, связанное с коррупцией, в случае уплаты штрафа, предусмотренного постановлением Национального агентства, Национальной полиции о наложении административного взыскания в течение сроков, определенных частью первой статьи 307 Кодекса Украины об административном правонарушении.

Также согласован законопроект «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законодательных актов об усовершенствовании порядка привлечения к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления».

Предлагается установить новый состав правонарушения, предусмотренного статьей 172−6 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а именно: нарушение порядка подачи декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, с достоверными сведениями, предусмотренными частью четвертой статьи 45 ЗУ «О предотвращении коррупции».

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Предусмотрено предоставление НАПК полномочий на рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных частями первой, второй, четвертой, пятой статьи 172−6 КУоАП.

Кроме этого, проектом закона предлагается определить особенности производства по делам по поводу решений, действий или бездействия субъектов властных полномочий по привлечению к административной ответственности и определить сроки хранения сведений в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

В ближайшее время оба законопроекта должны быть внесены на рассмотрение парламента.

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Укрінформ По материалам:

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