НАПК тестирует портал для анонимных разоблачителей коррупции — Finance.ua

НАПК тестирует портал для анонимных разоблачителей коррупции Сегодня 18:30 — Казна и Политика

НАПК тестирует портал для анонимных разоблачителей коррупции

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) начало тестирование Единого портала сообщений разоблачителей, разработанного при поддержке USAID «Взаимодействие (SACCI)». В тестировании уже задействовано 10 первых органов власти.

Об этом сообщает НАПК.

В общей сложности к порталу будет подключено около 90 тыс. органов власти, органов местного самоуправления и юридических лиц.

«Запуск портала сообщений разоблачителей запланирован на ближайшие несколько месяцев. Он поможет гражданам сообщать о фактах коррупции, в том числе анонимно. Кроме того, чрезвычайно важно обеспечить получение сообщений об информации, содержащей ограниченный доступ, от Службы безопасности Украины, военных формирований и т. д. Без этих инструментов, предусмотренных в мероприятиях Государственной антикоррупционной программы на 2023−2025 гг., мы не получим добропорядочные на 100% силы безопасности и обороны», — отметил глава НАПК Александр Новиков.

Также запланировано усилить защиту военнослужащих-разоблачителей, обеспечить на должном уровне их правовую защиту и оказание психологической помощи.

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По словам Новикова, практика стран ЕС доказала, что именно работа с разоблачителями и разоблачение коррупции является основой для построения безопасных и богатых обществ.

«Разоблачители коррупции чрезвычайно важны, потому что, в отличие от органов правопорядка, могут иметь непосредственный доступ к информации. Это поможет построить в Украине культуру ответственных граждан, каковыми являются разоблачители. Во время войны культура разоблачения и защита разоблачителей приобретает особое значение. Ведь Украина ведет борьбу за справедливость, а значит, и против коррупции и нарушений прав граждан, именно НАПК должна защитить права разоблачителей», — добавил Новиков.

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В 2022 году НАПК было участником по 69 судебным делам, касающимся разоблачителей.

В течение года суды приняли 14 решений в пользу разоблачителей.

«Надеемся, что Высший антикоррупционный суд наконец вынесет приговор и впервые в истории Украины разоблачителю будет выплачено 10% вознаграждения. Мы уверены, что это было бы хорошим примером и мотивацией», — резюмировал Новиков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українські Новини По материалам:

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