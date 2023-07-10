НАПК тестирует портал для анонимных разоблачителей коррупции — Finance.ua

НАПК тестирует портал для анонимных разоблачителей коррупции
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) начало тестирование Единого портала сообщений разоблачителей, разработанного при поддержке USAID «Взаимодействие (SACCI)». В тестировании уже задействовано 10 первых органов власти.
Об этом сообщает НАПК.
В общей сложности к порталу будет подключено около 90 тыс. органов власти, органов местного самоуправления и юридических лиц.
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«Запуск портала сообщений разоблачителей запланирован на ближайшие несколько месяцев. Он поможет гражданам сообщать о фактах коррупции, в том числе анонимно. Кроме того, чрезвычайно важно обеспечить получение сообщений об информации, содержащей ограниченный доступ, от Службы безопасности Украины, военных формирований
и т. д. Без этих инструментов, предусмотренных в мероприятиях Государственной антикоррупционной программы на 2023−2025 гг., мы не получим добропорядочные на 100% силы безопасности и обороны», — отметил глава НАПК Александр Новиков.
Также запланировано усилить защиту военнослужащих-разоблачителей, обеспечить на должном уровне их правовую защиту и оказание психологической помощи.
По словам Новикова, практика стран ЕС доказала, что именно работа с разоблачителями и разоблачение коррупции является основой для построения безопасных и богатых обществ.
«Разоблачители коррупции чрезвычайно важны, потому что, в отличие от органов правопорядка, могут иметь непосредственный доступ к информации. Это поможет построить в Украине культуру ответственных граждан, каковыми являются разоблачители. Во время войны культура разоблачения и защита разоблачителей приобретает особое значение. Ведь Украина ведет борьбу за справедливость, а значит, и против коррупции и нарушений прав граждан, именно НАПК должна защитить права разоблачителей», — добавил Новиков.
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В 2022 году НАПК было участником по 69 судебным делам, касающимся разоблачителей.
В течение года суды приняли 14 решений в пользу разоблачителей.
«Надеемся, что Высший антикоррупционный суд наконец вынесет приговор и впервые в истории Украины разоблачителю будет выплачено 10% вознаграждения. Мы уверены, что это было бы хорошим примером и мотивацией», — резюмировал Новиков.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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