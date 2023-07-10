НАПК тестирует портал для анонимных разоблачителей коррупции — Finance.ua
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НАПК тестирует портал для анонимных разоблачителей коррупции

Казна и Политика
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НАПК тестирует портал для анонимных разоблачителей коррупции
НАПК тестирует портал для анонимных разоблачителей коррупции
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) начало тестирование Единого портала сообщений разоблачителей, разработанного при поддержке USAID «Взаимодействие (SACCI)». В тестировании уже задействовано 10 первых органов власти.
Об этом сообщает НАПК.
В общей сложности к порталу будет подключено около 90 тыс. органов власти, органов местного самоуправления и юридических лиц.
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«Запуск портала сообщений разоблачителей запланирован на ближайшие несколько месяцев. Он поможет гражданам сообщать о фактах коррупции, в том числе анонимно. Кроме того, чрезвычайно важно обеспечить получение сообщений об информации, содержащей ограниченный доступ, от Службы безопасности Украины, военных формирований и т. д. Без этих инструментов, предусмотренных в мероприятиях Государственной антикоррупционной программы на 2023−2025 гг., мы не получим добропорядочные на 100% силы безопасности и обороны», — отметил глава НАПК Александр Новиков.
Также запланировано усилить защиту военнослужащих-разоблачителей, обеспечить на должном уровне их правовую защиту и оказание психологической помощи.
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По словам Новикова, практика стран ЕС доказала, что именно работа с разоблачителями и разоблачение коррупции является основой для построения безопасных и богатых обществ.
«Разоблачители коррупции чрезвычайно важны, потому что, в отличие от органов правопорядка, могут иметь непосредственный доступ к информации. Это поможет построить в Украине культуру ответственных граждан, каковыми являются разоблачители. Во время войны культура разоблачения и защита разоблачителей приобретает особое значение. Ведь Украина ведет борьбу за справедливость, а значит, и против коррупции и нарушений прав граждан, именно НАПК должна защитить права разоблачителей», — добавил Новиков.
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В 2022 году НАПК было участником по 69 судебным делам, касающимся разоблачителей.
В течение года суды приняли 14 решений в пользу разоблачителей.
«Надеемся, что Высший антикоррупционный суд наконец вынесет приговор и впервые в истории Украины разоблачителю будет выплачено 10% вознаграждения. Мы уверены, что это было бы хорошим примером и мотивацией», — резюмировал Новиков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українські Новини
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