Зеленский подписал закон об обличителях коррупции

Президент Владимир Зеленский подписал закон “О внесении изменений в закон Украины «О предотвращении коррупции» об обличителях коррупции”.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Читайте также: Какие преступления объединяет термин «коррупция»

“Задачей документа является совершенствование законодательства Украины в сфере защиты обличителей коррупции с целью его согласования с международными стандартами и лучшими практиками”, – говорится в сообщении.

Документ уполномочивает Нацагентство по предотвращению коррупции получать сообщения от обличителей (лица, сообщившие о коррупционном деянии) через телефонные линии, официальные веб-сайты и сообщения в СМИ, сотрудничать с ними, обеспечивать их защиту, привлекать к ответственности нарушителей их прав.

Обличитель будет находиться под государственной защитой, ему обеспечивается анонимность.

Документом определяется правовой статус обличителей коррупции:

права и гарантии защиты обличителей;

нормируется порядок раскрытия обличителем коррупции информации;

предусматривается освобождение от юридической ответственности обличителей коррупции за раскрытие информации о коррупционном или связанном с коррупцией правонарушении и обеспечение госзащиты обличителей коррупции, в частности защиты их трудовых прав.

Какое вознаграждение можно получить: