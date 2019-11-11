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Зеленский подписал закон об обличителях коррупции

Зеленский подписал закон об обличителях коррупции

Президент Владимир Зеленский подписал закон “О внесении изменений в закон Украины «О предотвращении коррупции» об обличителях коррупции”.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

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“Задачей документа является совершенствование законодательства Украины в сфере защиты обличителей коррупции с целью его согласования с международными стандартами и лучшими практиками”, – говорится в сообщении.

Документ уполномочивает Нацагентство по предотвращению коррупции получать сообщения от обличителей (лица, сообщившие о коррупционном деянии) через телефонные линии, официальные веб-сайты и сообщения в СМИ, сотрудничать с ними, обеспечивать их защиту, привлекать к ответственности нарушителей их прав.

Обличитель будет находиться под государственной защитой, ему обеспечивается анонимность.

Документом определяется правовой статус обличителей коррупции:

  • права и гарантии защиты обличителей;
  • нормируется порядок раскрытия обличителем коррупции информации;
  • предусматривается освобождение от юридической ответственности обличителей коррупции за раскрытие информации о коррупционном или связанном с коррупцией правонарушении и обеспечение госзащиты обличителей коррупции, в частности защиты их трудовых прав.

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Какое вознаграждение можно получить:

  • денежное вознаграждение в пределах 10% от предмета преступления, если ущерб государству составит 5000 прожиточных минимумов и более (от 9,68 млн гривен),
  • вознаграждение не может превышать 3 тыс. минимальных зарплат (12,5 млн гривен).
По материалам Finance.UA
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