Закон об обличителях гарантирует полную анонимность и вознаграждение – глава НАПК

Принятый 1 июня закон о защите разоблачителей коррупции гарантирует им полную анонимность и вознаграждение.
Об этом заявил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков в интервью Укринформу.
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«Закон полностью соответствует и Конвенции ООН против коррупции, и всем международным стандартам защиты обличителей», – сказал он, отметив, что принятый вариант закона предусматривает, что разоблачитель, если он уверен, что информация о коррупции является достоверной, может сообщить о ней правоохранительным органам.
Предыдущая версия закона, которая была ветирована Президентом, обязывала предоставить при этом какие-то подтверждения.
«То есть гражданин мог знать о коррупции, но, не имея доказательств, не имел возможности сообщить о ней», – сказал Новиков.
По его словам, главное в принятом законе – то, что он предусматривает создание портала обличителей.
«Скажу честно, я как глава НАПК иногда должен разбираться, какой орган уполномочен заниматься теми или иными коррупционными действиями. А портал разоблачителей сразу отсылает вас к нужному органу», – отметил Новиков.
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По его мнению, это значительно ускорит рассмотрение сообщений, и они будут попадать по назначению конкретному лицу, которое должно их рассмотреть. НАПК, добавил он, обязано контролировать качество рассмотрения сообщений. «А это значит, что мы будем знать, куда они попали, и таким образом обеспечивать надлежащий уровень их рассмотрения», – сказал Новиков.
Чтобы сохранить анонимность обличителя через портал будет выдаваться цифровой код, и после приговора суда обличитель может обратиться с этим цифровым кодом в НАПК и получить 10% от суммы возвращенных средств. «Уникальность механизма в том, что можно сохранить анонимность», – подчеркнул глава НАПК.
Он также отметил, что поскольку это самая новая из разработанных в мире систем работы с обличителями, «то она будет лучшая».
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