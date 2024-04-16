63% считают, что во время полномасштабной войны в Украине вырос уровень коррупции — опрос — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

63% считают, что во время полномасштабной войны в Украине вырос уровень коррупции — опрос

28
63% считают, что во время полномасштабной войны в Украине вырос уровень коррупции — опрос
63% считают, что во время полномасштабной войны в Украине вырос уровень коррупции — опрос
63% респондентов, опрошенных в апреле по заказу АО «НСТУ» для программы «Новый отсчет», считают, что в Украине за время полномасштабного вторжения рф возрос уровень коррупции. 24% считают, что он не изменился, 5% — уменьшился, а 9% респондентов затруднились дать оценку.
Об этом свидетельствуют результаты опроса для «Нового отсчета», предоставленные Общественному.
Значительно больше, чем среди населения в целом, мнение о росте коррупции распространено в селах: там этот показатель составляет 72%.
Читайте также
Согласно ответам респондентов, можно выделить три основные группы факторов, повлиявших на увеличение уровня коррупции:
  • безнаказанность коррупционеров,
  • неэффективность соответствующих органов
  • и бытовая коррупция
Основными причинами роста коррупции называют:
  • безнаказанность коррупционеров (77%),
  • неэффективность антикоррупционных органов (53%),
  • неэффективность силовых органов (50%)
  • и судебной системы (49%).
Замыкают список причин такие, как бездействие граждан (26%) и общественных организаций (22%), а также бытовая коррупция (35%).
Читайте также
Безнаказанность коррупционеров значительно чаще выбирают старшая возрастная группа и крупные города:
  • так, эту причину чаще называли респонденты в возрасте 45−55 г. (81%) и 56−70 г. (82%), чем молодежь 18−34 г. (70%)
  • а также чаще города с населением 50 тыс.+ (86%), чем села (72%) и города с населением 50 тыс.- (63%).
Люди с высшим образованием гораздо чаще склонны называть больше причин роста коррупции, чем люди с другим уровнем.

Ответственность за распространенность коррупции

Чаще всего за коррупцию ответственными считают государственные структуры:
  • Верховную Раду (53%),
  • силовые структуры (51%),
  • судебную систему (50%),
  • антикоррупционные органы и организации (49%).
Местные власти ответственными выбирают 44% респондентов, граждан Украины — 40%, Кабмин — 38%, Офис президента — 37%, президента — 36%.
Читайте также
Люди с высшим образованием значимо чаще склонны называть больше лиц или организаций, ответственных за распространенность коррупции в Украине, чем люди с другим уровнем.

Возможные шаги по борьбе с коррупцией на самом высоком уровне

Чаще всего респонденты для преодоления коррупции целесообразными выбирают карательно-ограничительные меры:
  • усилить уголовную ответственность до пожизненного срока (60% респондентов),
  • ввести конфискацию имущества ближайших родственников коррупционеров (57%),
  • ограничить бизнес государственных чиновников после увольнения из органов государственной власти (45%).
Реформационно-образовательные мероприятия выбираются респондентами в следующем порядке:
  • реформировать антикоррупционные органы (45%),
  • пропагандировать нетерпимость к коррупции в обществе (38%),
  • пригласить иностранных судей на работу в Украине (33%).
Читайте также
Люди в возрасте 56−70 г. значимо чаще, чем все респонденты, выбирают целесообразными пожизненное наказание — 68% против 60% на уровне Украины в целом, конфискацию имущества ближайших родственников — 65% против 57% соответственно, пропаганду в обществе нетерпимости к коррупции — 45% против 38% соответственно.

Перспектива улучшения ситуации с коррупцией в течение следующего года

Респонденты скорее пессимистично оценивают возможность улучшения ситуации с коррупцией в течение следующего года:
  • 67% считает, что ситуация не улучшится,
  • 19% — что улучшится,
  • затруднились ответить 15% респондентов.
Молодежь несколько положительнее смотрит на этот вопрос: 27% верят в изменения к лучшему, когда среди населения в целом таких 19%.
Люди с высшим образованием чаще, чем люди без такового, считают, что ситуация не улучшится: 71% людей с высшим образованием против 63% без него.
По материалам:
suspilne.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.