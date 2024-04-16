63% считают, что во время полномасштабной войны в Украине вырос уровень коррупции — опрос
63% респондентов, опрошенных в апреле по заказу АО «НСТУ» для программы «Новый отсчет», считают, что в Украине за время полномасштабного вторжения рф возрос уровень коррупции. 24% считают, что он не изменился, 5% — уменьшился, а 9% респондентов затруднились дать оценку.
Об этом свидетельствуют результаты опроса для «Нового отсчета», предоставленные Общественному.
Значительно больше, чем среди населения в целом, мнение о росте коррупции распространено в селах: там этот показатель составляет 72%.
Согласно ответам респондентов, можно выделить три основные группы факторов, повлиявших на увеличение уровня коррупции:
- безнаказанность коррупционеров,
- неэффективность соответствующих органов
- и бытовая коррупция
Основными причинами роста коррупции называют:
- безнаказанность коррупционеров (77%),
- неэффективность антикоррупционных органов (53%),
- неэффективность силовых органов (50%)
- и судебной системы (49%).
Замыкают список причин такие, как бездействие граждан (26%) и общественных организаций (22%), а также бытовая коррупция (35%).
Безнаказанность коррупционеров значительно чаще выбирают старшая возрастная группа и крупные города:
- так, эту причину чаще называли респонденты в возрасте 45−55 г. (81%) и 56−70 г. (82%), чем молодежь 18−34 г. (70%)
- а также чаще города с населением 50 тыс.+ (86%), чем села (72%) и города с населением 50 тыс.- (63%).
Люди с высшим образованием гораздо чаще склонны называть больше причин роста коррупции, чем люди с другим уровнем.
Ответственность за распространенность коррупции
Чаще всего за коррупцию ответственными считают государственные структуры:
- Верховную Раду (53%),
- силовые структуры (51%),
- судебную систему (50%),
- антикоррупционные органы и организации (49%).
Местные власти ответственными выбирают 44% респондентов, граждан Украины — 40%, Кабмин — 38%, Офис президента — 37%, президента — 36%.
Люди с высшим образованием значимо чаще склонны называть больше лиц или организаций, ответственных за распространенность коррупции в Украине, чем люди с другим уровнем.
Возможные шаги по борьбе с коррупцией на самом высоком уровне
Чаще всего респонденты для преодоления коррупции целесообразными выбирают карательно-ограничительные меры:
- усилить уголовную ответственность до пожизненного срока (60% респондентов),
- ввести конфискацию имущества ближайших родственников коррупционеров (57%),
- ограничить бизнес государственных чиновников после увольнения из органов государственной власти (45%).
Реформационно-образовательные мероприятия выбираются респондентами в следующем порядке:
- реформировать антикоррупционные органы (45%),
- пропагандировать нетерпимость к коррупции в обществе (38%),
- пригласить иностранных судей на работу в Украине (33%).
Люди в возрасте 56−70 г. значимо чаще, чем все респонденты, выбирают целесообразными пожизненное наказание — 68% против 60% на уровне Украины в целом, конфискацию имущества ближайших родственников — 65% против 57% соответственно, пропаганду в обществе нетерпимости к коррупции — 45% против 38% соответственно.
Перспектива улучшения ситуации с коррупцией в течение следующего года
Респонденты скорее пессимистично оценивают возможность улучшения ситуации с коррупцией в течение следующего года:
- 67% считает, что ситуация не улучшится,
- 19% — что улучшится,
- затруднились ответить 15% респондентов.
Молодежь несколько положительнее смотрит на этот вопрос: 27% верят в изменения к лучшему, когда среди населения в целом таких 19%.
Люди с высшим образованием чаще, чем люди без такового, считают, что ситуация не улучшится: 71% людей с высшим образованием против 63% без него.
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