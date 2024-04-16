63% считают, что во время полномасштабной войны в Украине вырос уровень коррупции — опрос Сегодня 18:00

63% считают, что во время полномасштабной войны в Украине вырос уровень коррупции — опрос

63% респондентов, опрошенных в апреле по заказу АО «НСТУ» для программы «Новый отсчет», считают, что в Украине за время полномасштабного вторжения рф возрос уровень коррупции. 24% считают, что он не изменился, 5% — уменьшился, а 9% респондентов затруднились дать оценку.

Об этом свидетельствуют результаты опроса для «Нового отсчета», предоставленные Общественному.

Значительно больше, чем среди населения в целом, мнение о росте коррупции распространено в селах: там этот показатель составляет 72%.

Согласно ответам респондентов, можно выделить три основные группы факторов, повлиявших на увеличение уровня коррупции:

безнаказанность коррупционеров,

неэффективность соответствующих органов

и бытовая коррупция

Основными причинами роста коррупции называют:

безнаказанность коррупционеров (77%),

неэффективность антикоррупционных органов (53%),

неэффективность силовых органов (50%)

и судебной системы (49%).

Замыкают список причин такие, как бездействие граждан (26%) и общественных организаций (22%), а также бытовая коррупция (35%).

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Безнаказанность коррупционеров значительно чаще выбирают старшая возрастная группа и крупные города:

так, эту причину чаще называли респонденты в возрасте 45−55 г. (81%) и 56−70 г. (82%), чем молодежь 18−34 г. (70%)

а также чаще города с населением 50 тыс.+ (86%), чем села (72%) и города с населением 50 тыс.- (63%).

Люди с высшим образованием гораздо чаще склонны называть больше причин роста коррупции, чем люди с другим уровнем.

Ответственность за распространенность коррупции

Чаще всего за коррупцию ответственными считают государственные структуры:

Верховную Раду (53%),

силовые структуры (51%),

судебную систему (50%),

антикоррупционные органы и организации (49%).

Местные власти ответственными выбирают 44% респондентов, граждан Украины — 40%, Кабмин — 38%, Офис президента — 37%, президента — 36%.

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Люди с высшим образованием значимо чаще склонны называть больше лиц или организаций, ответственных за распространенность коррупции в Украине, чем люди с другим уровнем.

Возможные шаги по борьбе с коррупцией на самом высоком уровне

Чаще всего респонденты для преодоления коррупции целесообразными выбирают карательно-ограничительные меры:

усилить уголовную ответственность до пожизненного срока (60% респондентов),

ввести конфискацию имущества ближайших родственников коррупционеров (57%),

ограничить бизнес государственных чиновников после увольнения из органов государственной власти (45%).

Реформационно-образовательные мероприятия выбираются респондентами в следующем порядке:

реформировать антикоррупционные органы (45%),

пропагандировать нетерпимость к коррупции в обществе (38%),

пригласить иностранных судей на работу в Украине (33%).

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Люди в возрасте 56−70 г. значимо чаще, чем все респонденты, выбирают целесообразными пожизненное наказание — 68% против 60% на уровне Украины в целом, конфискацию имущества ближайших родственников — 65% против 57% соответственно, пропаганду в обществе нетерпимости к коррупции — 45% против 38% соответственно.

Перспектива улучшения ситуации с коррупцией в течение следующего года

Респонденты скорее пессимистично оценивают возможность улучшения ситуации с коррупцией в течение следующего года:

67% считает, что ситуация не улучшится,

19% — что улучшится,

затруднились ответить 15% респондентов.

Молодежь несколько положительнее смотрит на этот вопрос: 27% верят в изменения к лучшему, когда среди населения в целом таких 19%.

Люди с высшим образованием чаще, чем люди без такового, считают, что ситуация не улучшится: 71% людей с высшим образованием против 63% без него.

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