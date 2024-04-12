Где в Украине больше коррупционеров. Спойлер — это не Киев (инфографика) Сегодня 13:01

Где в Украине больше коррупционеров. Спойлер — это не Киев (инфографика)

В 2023 году в Реестр коррупционеров попали 2,4 тыс. человек. Это почти втрое меньше по сравнению с 2021 годом. Самым богатым на коррупцию регионом оказались Львовщина и Киевщина. А самая популярная причина попадания в реестр — предложение выгоды за действия или бездействие во власти.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

«2420 человек попали в Реестр коррупционеров в прошлом году. Это на 65% меньше, чем в довоенный 2021 год. Тогда перечень пополнился почти на 7 тысяч записей», — сказано в сообщении.

Инфографика: Опендатабот

Где больше всего коррупционеров

В течение последних трех лет лидером по вынесенным приговорам стала Львовская область. Количество записей с начала большой войны тоже снизилось: если в 2021 году их было 537, то в прошлом всего 192.

Инфографика: Опендатабот

За что получали наказание

В 2021 году люди в основном попадали в Реестр коррупционеров из-за нарушений, связанных с декларациями — 75,9% приговоров. Уже в 2023 году доля подобных дел сократилась до 1,6%. Это связано с тем, что с начала большой войны НАПК не проверяли декларации должностных лиц, а сама подача деклараций не была обязательной.

Поэтому в 2022—2023 годах больше людей попало в реестр из-за предложения или обещания неправомерной выгоды за действия или бездействие во власти — 38,2% и 53,1% случаев соответственно.

Инфографика: Опендатабот

Как чаще всего наказывают коррупционеров

Чаще всего злоумышленников приговаривают к штрафам — 92% приговоров. Лишение свободы и общественные работы или испытательный срок суммарно составляют где-то 5−8% наказаний.

Инфографика: Опендатабот

«К сожалению, Реестр коррупционеров до сих пор не является индикатором борьбы с коррупцией в Украине. Как и не может избирательное наказание быть решением проблемы коррупции вместо восстановления прозрачных систем. Пожизненные заключения „за коррупцию“ отражают качество данных реестра и качество работы НАПК», — комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабот.

Из-за военного положения информацию о коррупционерах скрыли из открытых источников, поэтому на данный момент Опендатабот не может обнародовать конкретные данные, например место работы и должность правонарушителя.

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Нарушители, внесенные в Реестр коррупционеров, в основном находятся там бессрочно. Сейчас в Украине есть лишь несколько причин, по которым человека могут исключить из этого списка:

отмена приговора определением суда;

вынесение оправдательного приговора;

возобновление пропущенного срока на апелляционное обжалование;

отмена постановления о наложении административного взыскания за коррупционное или связанное с коррупцией правонарушение;

распорядительный документ или судебное решение об отмене распорядительного документа о наложении дисциплинарного взыскания;

заявление лица, которое с 24 февраля 2022 г. до прекращения или отмены военного положения принимало непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства, в связи с военной агрессией российской федерации против Украины.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял , что уровень коррупции в Украине сейчас самый низкий за последние два десятилетия. Однако ее нужно рассматривать в нескольких плоскостях.

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