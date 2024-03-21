Украинцы считают, что коррупция в стране растет: результаты исследования — Finance.ua

Украинцы считают, что коррупция в стране растет: результаты исследования Сегодня 20:01

Украинцы считают, что коррупция в стране растет: результаты исследования

Война оказывает наибольшее влияние на жизнь каждого украинца, но второй год подряд на втором месте среди сложных проблем есть коррупция. Так считает 71,6% населения, и такого же мнения 73% бизнеса.

Об этом сообщил во время презентации результатов социологического исследования «Коррупция в Украине 2023: понимание, восприятие, распространенность», глава социологической компании Info Sapiens Дмитрий Савчук.

В ноябре — декабре 2023 года социологическая компания Info Sapiens по заказу НАПК провела пятую волну общенационального исследования по комплексной оценке коррупционной ситуации в Украине. Исследование включало репрезентативный опрос населения и представителей бизнеса.

Как выросла коррупция и кто должен побороть?

Большинство украинцев — 61,2% - считают, что уровень коррупции вырос за последний год. Так же считает 46,3% предпринимателей. Комментируя такое отличие между результатами, представитель агентства отметил, что бизнес действительно более оптимистично воспринимает ситуацию, чем население.

Большинство респондентов, отвечая на вопрос, кто ответственен за преодоление коррупции, как бизнес, так и население указало, что это прежде всего высшее руководство страны, президент, Офис президента.

«Среди населения таких 47,5%, среди бизнеса почти так же — 48,3%», — отметил Дмитрий Савчук.

Справка Finance.ua:

в Украине до сих пор есть проявления коррупции, однако антикоррупционные институции работают и население изменило свое отношение к ней;

при этом украинских предпринимателей больше волнуют протесты на границе, чем коррупция — это показало исследование;

спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что его страна ведет постоянный диалог с украинскими властями по антикоррупционным мерам.

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