Украина может сделать больше для борьбы с коррупцией — Госдеп — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина может сделать больше для борьбы с коррупцией — Госдеп

Казна и Политика
16
Украина может сделать больше для борьбы с коррупцией — Госдеп
Украина может сделать больше для борьбы с коррупцией — Госдеп
Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что его страна ведет с украинскими властями постоянный диалог касательно антикоррупционных мер.
Об этом он заявил на брифинге 26 февраля.
Миллера спросили, подтвердили ли США информацию о том, что Украина причастна к коррупции в оборонной промышленности «на десятки миллиардов долларов, в том числе к хищению сотен тысяч артиллерийских снарядов».
Читайте также
На это представитель Госдепа США ответил, что он не слышал таких сообщений, но вопросы антикоррупционных мер США с Украиной обсуждают давно.
«Мы видели, что за последние несколько лет они приняли ряд мер по борьбе с коррупцией. Мы считаем, что они могут сделать больше, и мы ведем с ними постоянный диалог на эту тему», — подчеркнул Миллер.
Читайте также
Напомним, по оценкам экспертов, коррупция в Западной Европе и Европейском Союзе ухудшается. И это произошло впервые за десять лет. Transparency International рассматривала 180 стран и территорий по воспринятому уровню коррупции в государственном секторе по шкале от нуля (высокая коррумпированность) до 100 (очень чистая). Наименее коррумпированные страны в мире: Дания, Финляндия и Новая Зеландия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Espreso.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.