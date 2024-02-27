Украина может сделать больше для борьбы с коррупцией — Госдеп Сегодня 11:33 — Казна и Политика

Украина может сделать больше для борьбы с коррупцией — Госдеп

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что его страна ведет с украинскими властями постоянный диалог касательно антикоррупционных мер.

Об этом он заявил на брифинге 26 февраля.

Миллера спросили, подтвердили ли США информацию о том, что Украина причастна к коррупции в оборонной промышленности «на десятки миллиардов долларов, в том числе к хищению сотен тысяч артиллерийских снарядов».

На это представитель Госдепа США ответил, что он не слышал таких сообщений, но вопросы антикоррупционных мер США с Украиной обсуждают давно.

«Мы видели, что за последние несколько лет они приняли ряд мер по борьбе с коррупцией. Мы считаем, что они могут сделать больше, и мы ведем с ними постоянный диалог на эту тему», — подчеркнул Миллер.

Напомним, по оценкам экспертов, коррупция в Западной Европе и Европейском Союзе ухудшается. И это произошло впервые за десять лет. Transparency International рассматривала 180 стран и территорий по воспринятому уровню коррупции в государственном секторе по шкале от нуля (высокая коррумпированность) до 100 (очень чистая). Наименее коррумпированные страны в мире: Дания, Финляндия и Новая Зеландия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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